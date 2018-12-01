النائب الاول لرئيس الجمهورية يؤكد علي دور الشباب في تنمية البلاد

طهران / 1 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ان الشريحة الشبابية تهيئ فرصة ذهبية في مجال التنمية؛ محذرا من محاولات الاعداء الرامية الي بثّ الاحباط واليأس في قلوب الشباب ازاء مستقبل البلاد.

وفي تصريح اليوم السبت خلال اجتماع المجلس الوطني الاعلي للشباب، نوّه جهانغيري بضرورة التخطيط و وضع سياسات مناسبة لتوفير فرص العمل وتمهيد ظروف الزواج ودعم القضايا الثقافية للشباب في ايران.
واكد، ان الشباب لديهم حاجات ينبغي تلبيتها والتركيز علي تطوير قدراتهم وكفاءاتهم وتوظيف طاقاتهم من خلال وضع برامج دقيقة وخطط مناسبة.
وفيما حذر من مؤامرات العدو بهدف بث الشعور بالاحباط والياس حيال المستقبل لدي الشريحة الشبابية في ايران، قال النائب الاول لرئيس الجمهورية : ينبغي علينا ان نضع آفاقا مستقبلية واعدة ومشرقة امام الشباب والعمل علي تنمية طاقاتهم.
الي ذلك، قدم وزير الرياضة والشباب 'مسعود سلطاني فر' تقريرا حول الاجراءات المتبعة لدي هذه الوزارة بهدف تحسين وتنظيم قضايا الشباب.
وفي تصريح له خلال اجتماع المجلس الاعلي للشباب الذي رعاه النائب الاول لرئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشؤون الشبابية، اعلن سلطاني فر ان اجمالي عدد مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات المعنية بقضايا الشباب تبلغ حاليا الفين و100 مؤسسة؛ مضيفا انه في ضوء البرامج المحددة من قبل الحكومة سيشهد هذا العدد نموا بنسبة 4 اضعاف في نهاية العام الحالي (حسب التقويم الايراني).
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النائب الاول لرئيس الجمهورية يؤكد علي دور الشباب في تنمية البلاد

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