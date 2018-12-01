كتاب لبناني: بن سلمان يتحدي العالم من خلال زيارته الي الارجنتين

'جلول' وفي حديث لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ( ارنا) اعتبر ان قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي ستستمر طالما الاتراك يسربون المعلومات ولكن المفاعيل لن تصل الي حدّ الاطاحة بولي العهد السعودي.

وفيما يلي نص المقابلة كاملة :

ارنا: هل يمكن اعتبار زيارة ابن سلمان الي الارجنتين بانها مؤشر قوي علي تخطيه أزمة الخاشقجي ؟

جلول : نعم واكثر من ذلك ايضا؛ بن سلمان من خلال زيارته يتحدي العالم ويقول انا قتلته وانا احضر الاجتماعات الدولية دون ان يحاسبني احد وانا افعل ما اريد طالما الاميركيون يدعمونني والرئيس الاميركي ترامب يدافع عني؛ ان الزيارة هي رسالة للداخل والخارج.

ارنا: هل نجح في هذا التحدي؟

جلول: نعم هو نجح و الارجنتين قالت انه يمكن محاكمته بناء علي قوانين ارجنتينية ولكني اعتقد انهم لن يتجرأوا علي هذا الامر وهوسيلتقي الرؤساء المشاركين في القمة بمن فيهم ترامب.

ارنا: المعلومات تقول ان ترامب الغي لقاءه مع بين سلمان؟

جلول: ترامب هو عبارة عن بلطجي يغير رأيه مزاجيا.

ارنا: الا يمكن القول ان ترامب يعرف ما يريد ويتصرف علي هذا الاساس؟

جلول: ترامب لديه وضوح في الداخل تجاه ناخبيه البيض وهو يتخذ الاجراءات والقرارات التي تحمي مصالحهم. ولكن في القضايا الخارجية لا يخلو الامر من البلطجة مع انه يحاول ايضا ان يقيس الامور من زاوبة تأمين مصالح الناخبين وقد اثبتت قضية الخاشقجي هذا الامر وهو اعلن ان السعودية تدعم الاقتصاد الاميركي، وقد تبين ان قضية حقوق الانسان وحرية الراي ليست الا كذبا ونفاقا اميركيين.

ارنا: هل هذا يعني ان قضية خاشقجي انتهت؟

جلول: عندما يصمت الاتراك تنتهي القضية التي ستظل تهدد محمد بن سلمان ولكن دون القدرة علي خلعه من موقعه؛ فالاميركيون يتلقفون التسريبات التركية ويبتزون ابن سلمان، والتسريبات التركية تتواصل بتنسيق قطري تركي والهدف هو فك الحصار عن قطر. قضية الخاشقجي واحدة من قضايا التنافس بين تركيا والسعودية ولكن الهددف المباشر هو رفع الحصار .

ارنا: ماذا عن الداخل الاميركي والصراع الذي يحتدم علي خلفية قضية الصحفي السعودي المقتول ؟

جلول: هذا صراع داخلي وترامب رئيس 'ضد المؤسسة' وهناك مراكز قوي ضده في كل المؤسسات الاميركية؛ من الواضح ان قضية خاشقجي تستخدم ضده وهي تؤذيه ولكن كما ذكرنا قبل قليل لن تصل الامور الي حد الاطاحة بابن سلمان .

ارنا: لماذا يتمسك الاميركيون بابن سلمان اذا كان اي امير سعودي اخر لن يتردد في تنفيذ الاجندة الاميركية ؟

جلول: هم دعموا ابن سلمان لمدة طويلة وقد تبين ان لا بديل جدي في قلب العائلة المالكة؛ حتي الاميراحمد بن عبد العزيز وهو الذي تم تداول اسمه كمرشح لاخراج السعودية من الازمة ، تبين بحسب مجتهد انه غير طموح ويفتقد للجرأة.

طبعا يجب الالتفات الي ابن سلمان يستمد قوته ليس فقط من الاميركيين انما من امساكه بكل مفاصل السلطة في الداخل واي امير يريد ان يكون البديل او المنافس عليه الدخول الي قلب مواقع القرار مثل الحرس الوطني وارامكو. لا يوجد في السعودية رأي عام او انتخابات تقرر مو ازين قوي من هذا النوع هي التي تحسم وسلمان يريد الدولة السعودية الرابعة سلمانية وهو قدم خدمة كبيرة للاميركيين في الحرب ضد اليمن.

ارنا: الا يخدم (بن سلمان) نفسه ايضا في هذه الحرب ؟

جلول: هو يخدم الاميركيين ويخدم نفسه ان وجود قوة مثل انصار الله علي باب المندب ترفع شعارات الموت لاميركا والموت لـ 'اسرائيل'؛ هذه قضية تؤثر استراتيجيا علي نفوذ الولايات المتحدة الاميركية في المنطقة، ولا ننسي انه علي الضفة الاخري توجد قواعد عسكرية اميركية وفرنسية في جيبوتي.

ارنا: كيف تنظر الي القرار الذي يبحث في الكونغرس لوقف الدعم الاميركي للتحالف ضد اليمن؟ الا يعتبر من نتائج قضية خاشقجي؟

جلول: اعتقد ان القضية ابعد من خاشقجي؛ يبدو ان الاميركيين يريدون وقف الحرب بعد ان فشلت في تحقيق اهدافها السياسية. فخلال الفترة الماضية صرح وزير الدفاع الاميركي اربع مرات متتالية حول ضرورة ايقاف الحرب علي اليمن، وعلي الرغم من ذلك فقد واصل السعوديون هجومهم علي الحديدة وهذا الهجوم هو الثالث خلال عام دون ان يحقق العدوان اي نجاز ميداني.

ارنا: ولكن ايقاف الحرب وفق موازين القوي الحالية يعني تكريس لموازين قوي تعتبرها واشنطن خطرا استراتيجيا؟

جلول: السعودية شنّت الحرب بحجة مكافحة انصار الله الذين اعتبرتهم نفوذاً ايرانيا؛ عند بداية الحرب كان انصار لله في صعدة اليوم هو في كل اليمن، وان هذا الامر يعتبر هزيمة قوية للسعودية؛ هذه الحرب لا جدوي من استمرارها واصبحت عبئا كبيرا علي المملكة خاصة اذا اضفنا اليها قضية خاشقجي والصراع السعودي مع قطر والتنافس مع تركيا.

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