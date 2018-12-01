ایة الله خاتمی : العدو لجأ الي الحرب الاقتصادیة لكونه عاجز عن المواجهة العسكریة

وفی تصریح له الیوم السبت امام جمع من الباحثین فی الشؤون العسكریة، اكد ایة الله خاتمی ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حصّنت نفسها عسكریا خلال حرب الثمانی سنوات المفروضة.

كما نوّه عضو مجلس خبراء القیادة بان المنتسبین الي القوات المسلحة الایرانیة یتمیّزون بخصلتی الایمان واتباع الاحكام الالهیة، عن باقی الجیوش فی العالم.

وتابع ان الشعب الایرانی متمسك بالدفاع عن قیمه ومبادئه رغم المشاكل الاقتصادیة التی یمرّ بها، وقد جسّد ذلك خلال مسیراته الحماسیة بمناسبة انتصار الثورة الاسلامیة (22 بهمن)، ویوم القدس العالی، والانتخابات والیوم الوطنی لمقارعة الاستكبار العالمی.

واشار ایة الله خاتمی الي ان الجیش والي جانبه سائر القوات المسلحة فی ایران تحظي بقاعدة شعبیة رصینة، وذلك نظرا لمواقفها المستدامة فی الدفاع عن الشعب وحیاض الوطن.

انتهي ** ح ع

