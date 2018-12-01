نائب قائد فيلق القدس : مكانة ايران السامية مرهونة بفضل دماء الشهداء

وخلال مراسم إحياء ذكري 52 شهيدًا أقيمت اليوم السبت في مركز الإمام الرضا (ع) التعليمي بطهران، لفت العميد إسماعيل قاآني الي ان الشهداء ومنذ تواجدهم في ساحات القتال ضد الباطل ادرجت اساؤهم في طليعة قوافل المضحين في سبيل الله.

وأضاف : إن الشهاد تمثل اسمي درجات القربة الي الله، والشهداء نجحوا في المضي علي هذا النهج وصولا الي السعادة الابدية والتقرب الي الباري تعالي.

وأشار نائب قائد فيلق 'القدس' التابع للحرس الثوري إلي أن المهمة الرئيسية التي تقع علي مراكز تدريب الحرس الثوري متمثلة في تربية الانسان، قائلاً : قد يبدو في ظاهرا لامر ان هذه المراكز تقوم بالتدريب العسكري فحسبـ، بينما هناك أهداف أعلي وأسمي مدرجة علي قائمة مهامها الا وهي تريبة الانسان النموذجي.

انتهي**ح ح / ح ع **

