سفير كوريا الجنوبية : طهران وسيول تواصلان التعاون التجاري في المستقبل

طهران / 1 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اكد سفير كوريا الجنوبية 'يوجانغ هيان' ان طهران وسيول تجمع بينهما شراكة تجارية تمتد الي عدة عقود؛ مردفا ان الجانبين عازمان علي مواصلة هذه العلاقات خلال العقود القادمة ايضا.

وفي تصريح له اليوم السبت، اشار السفير الكوري الجنوبي الي رغبة الشركات التجارية في بلاده لتعزيز تواجدها في ايران؛ مضيفا ان كوريا الجنوبية تبحث خلال المرحلة الراهنة عن فرص جديدة لتحقيق اهدافها التجارية المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
ونوه هيان الي ضرورة تعزيز الشعور بالمسؤولية من جانب الشركات التجارية قبال المجتمع، قائلا ان ذلك يزيد من الثقة تجاه شركات القطاع الخاص ولاسيما الشركات التجارية الاجنبية، وبما يشكل آلية دبلوماسية لضمان التعامل معها.
وخلص الي ان هناك العديد من الشركات الكورية التي ترغب في توثيق علاقاتها التجارية خلال العقود القادمة مع ايران؛ وان سيول تبحث عن فرص جديدة لتحقيق الاهداف المشتركة مع طهران.
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سفير كوريا الجنوبية : طهران وسيول تواصلان التعاون التجاري في المستقبل

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