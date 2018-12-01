ختام البرنامج الوطني لـ 'نموذج منظمة التعاون الإسلامي - جمهورية اذربيجان' في باكو

وجاءت اعمال البرنامج الوطني الاذربيجاني لنموذج التعاون الاسالامي بالاتزامن مع 40 دولة؛ كما تضمنت 7 ورش تدريبية في قضايا دولية ذات الصلة.

وحضر مراسم الاختتام سفراء وممثلون ودبلوماسيون للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدي أذربيجان؛ الي جانب مسؤولين من مؤسسات رسمية وأكاديمية فضلا عن ممثلين لأوساط مجتمعية وطلاب من جامعات أذربيجان.

يذكر أن هذا البرنامج مستمر منذ 8 سنوات ويهدف إلي دعم تعزيز التعاون الدولي بين شباب بلدان منظمة التعاون الإسلامي ومساعدتهم علي نيل المعارف والخبرات الجديدة للعمل في المنظمات المختلفة الدولية والسلطات المحلية والإدارات الحكومية حيث تم تنفيذ البرنامج بمبادرة منتدي شباب المؤتمر الإسلامي في أذربيجان و وزارة الشباب والرياضة وجامعة باكو الحكومية.

ويشارك طلاب الجامعات في غضون سبعة أسابيع في دورات تدريبية تختص بالقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية الاستراتيجية الدولية والعلاقات الدولية بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

الجدير بالذكر أن الهدف من إقامة هذا البرنامج وهو محاكاة (نموذج) قمة منظمة التعاون الاسلامي، يأتي في إطار خلق بيئة حية لطلاب الجامعات والشباب من أجل المشاركة في بيئة تحاكي قمة المنظمة والجهات التابعة لها.

انتهي**ح ح/ ح ع **

