التعاون الإيراني - التركي في شؤون الحج مقبل علي التقدم

وأشار قاضي عسكر اليوم السبت، خلال لقائه رئيس منظمة الشؤون الدينية التركية 'علي أرباش' والوفد المرافق له، اشار الي العلاقات الثقافية والاجتماعية بين ايران وتركيا؛ مصرحا أن العلاقات مع البلد الصديق والشقيق تركيا تحظي بأهمية واستراتيجية عاليتين حيث أن هذه العلاقات شاهدت تطورا علي مدي السنوات الماضية وستتوسع في غضون الأيام القادمة.

كما هنأ ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة 'علي أرباش' كرئيس جديد لمنظمة الشؤون الدينية التركية، متمنياً له النجاح في منصبه الجديد؛ وأضاف أن 'إيران وتركيا لديهما العديد من القواسم المشتركة في مختلف المجالات ونظرا للاجتماع الثنائي الذي عقد اليوم آمل في تطوير التعاون الراهن بين طهران وأنقرة أكثر فأكثر'.

بدوره، أعرب أرباش عن تقديره لحسن الضيافة التي تلقاها في ايران؛ مؤكدا ان الاجتماع يأتي من أجل تعزيز التعاون في مختلف قضايا الحج وبما أن تركيا وإيران أكثر الدول الإسلامية ايفادا للحجاج، ينبغي للبلدين تناقل خبراتهم لحل بعض القضايا وإقامة مراسم الحج بأحسن شكل ممكن.

وتابع أرباش : لحسن الحظ هناك مساحات مشتركة ايجابية مع إيران حول الصحة والخدمات والتعليم وآمل أن تتوسع هذه الاشتراكات يوما بعد يوم.

انتهي**ح ح / ح ع **

