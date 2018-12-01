التنسيق بين المساقات متعددة التخصصات اهم تحدّ يواجه البلاد

وخلال حفل اختتام المهرجان الثالث ومؤتمر العلوم والتقنيات ذات الصلة بالخلايا الجذعية وطب التجديد، في مقر المؤتمرات الدولية بطهران، أضاف ستاري أنّ الهدف من تأسيس مركز الخلايا الجذعية هو التنسيق بين القطاعات المختلفة الناشطة في هذا الحقل في سياق تعزيز المسيرة العملية والتقنية.

وإعتبر مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتقنية خلق تنسيق بين العلوم الانسانية والعلوم التجريبية وعلم الرياضيات أهم محور نقاش وتحدٍّ أمام البلاد.

وصرّح أنّ ايران باتت بفضل نشاط شركاتها القائمة علي المعرفة والتقنية، رائدة بين دول المنطقة في المَوطن البِيئي والوحدة الاحيائية والخلايا الجذعية وطب التجديد.

ولفت ستاري الي دور هذه الريادة في خلق الثروة للبلاد والعودة عليها بأرباح وتوفير فرص عمل للمواطنين ودعم نشاطها التصديري؛ مؤكداً علي مساعي تبذلها ايران للتفوق علي بلدان منها تركيا والكيان الصهيوني في مجال تقنية الخلايا الجذعية.

وقدّم مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتقنية إحصائيات في هذا الشأن تفيد بأنّ 120 شركة ايرانية تنشط الآن في حقل الخلايا الجذعية؛ داعياً الي تعزيز عمل ونشاط شركات القطاع الخاص في ايجاد مَوطن بِيئي لها يساعد علي تعزيز اقتصاد البلد ورفع الفائض المحلي.

ولفت ستاري في هذا السياق، الي دور 3700 شركة قائمة علي المعرفة وشركات ناشئة عادت علي البلاد بنشاطات اقتصادية وتداول اقتصادي بلغ 60 الف مليار تومان (الدولار يساوي 4200 تومان بسعر الصرف الرسمي).

ودعا مساعد رئيس الجمهورية الي تآزر وتعاون مراكز تنمية التقنيات بإعتبارها رسالة علي عاتق الحكومة ومهمة حكومية؛ مشدداً ضرورة تعبيد الطريق أمام هذه المراكز للمضي بها الي الأمام.

وشارك في هذا المهرجان مساعد وزير العلوم والابحاث والتقنية مسعود برومند، ومساعد وزير الصحة رضا ملك زاده؛ حيث تم تكريم الناشطين في مجالَي الخلايا الجذعية وطب التجديد.

انتهي** ع ج / ح ع**

