ممثل بوتين الخاص في حوار مع إرنا ؛

لدي إيران وروسيا الكثير من الطاقات لتوسيع العلاقات

موسكو/ 1 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - قال الممثل الخاص للرئيس الروسي في شؤون بحر قزوين، إن هناك إمكانية كبيرة لتنمية العلاقات بين إيران وروسيا ، وهناك حاجة لاستخدام القدرات المتاحة لدي البلدين لتوسيع التعاون الثنائي.

وأشار 'رمضان عبد اللطيف اوف' في مقابلة مع مراسل ارنا في موسكو، إلي الرغبة الثنائية في توسيع التعاون الإيراني الروسي قائلاً: إن تصميم قادة إيران وروسيا سيساعد في تطوير العلاقات بين البلدين.
ولفت الممثل الخاص للرئيس الروسي إلي الظروف المواتية وتطوير التعاون الروسي الإيراني في مجال النقل واعتبر أن المفاوضات في هذا المجال بين الجانبين الإيراني والروسي مهمة.
وقال إن الاجتماع مع نظرائه الإيرانيين كان دائما يبحث عن سبل لتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل.
وأضاف : لقد تحدثنا حول التعاون الدولي في مجال النقل مع الاطراف الإيرانية، وفي الآونة الأخيرة كان لي اجتماع مع وزير الطرق وبناء المدن في إيران.
وصرح أن الجانب الروسي دأب دوما علي حل المشاكل المتراكمة لصالح شعبي وحكومتي إيران وروسيا.
وقال إن لدي طهران وموسكو إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون والتي يتعين إيلاء الاهتمام بها، ومن أجل تفعيل نظام النقل، يجب أن تعمل عجلة الاقتصاد وأن يتم توسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
كما أشار عبداللطيف إلي مسار التنمية بين منطقتي إيران وروسيا، واصفا أستراخان وفولوغراد وداغستان، المناطق الروسية التي تتمتع بأكبر العلاقات مع إيران.
وصرح المسئول الروسي الكبير بأن وزارتي الطرق الإيرانية و النقل الروسية، علي استعداد لتطوير التعاون، بالإضافة إلي إن الاتفاقية القانونية لبحر قزوين، توفر الظروف لمزيد من التعاون في هذه الرقعة المائية.
وقال : كل هذا يعكس حقيقة أن مستوي العلاقات بين إيران وروسيا سوف يتحسن في المستقبل، وهناك رؤية واضحة للتعاون بين البلدين.
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لدي إيران وروسيا الكثير من الطاقات لتوسيع العلاقات

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