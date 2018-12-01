مسؤول في رابطة كونفوشيوس: ايران و الصين تدعمان السلام العالمي بقوة

بكين/1كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلن مساعد رابطة كونفوشيوس 'جائو شيائو يانغ' ان الاسلام و كونفوشيوس يدعمان السلام و الاستقرار علي الصعيد العالمي، كما ان الصين و ايران تدعمان السلام العالمي كونهما تتمتعان بحضارتين عريقتين.

واضاف يانغ اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا، ان العلاقات بين ايران و الصين عريقة و تعود الي العصور القديمة و استخدام طريق الحرير.
وأشار إلي ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين رابطة كونفوشيوس و الموسسات الايرانية معلنا استعداد هذه الرابطة لتبادل وجهات النظر مع مختف الاديان بما فيها الاسلام مؤكدا ان بامكان ايران ان تضطلع بدور فاعل في هذا المجال.
ووصف تبادل الرؤي بين مختلف المدارس الفكرية و الاديان بما فيها الاسلام و كونفوشيوس فرصة مناسبة تمهد لتبادل وجهات النظر بين العلماء .
و شدد بالقول ان اقامة العلاقات بين كونفوشيوس و مختلف الموسسات الايرانية من شأنها ان تسهم في توطيد العلاقات بين ايران والصين في مختلف المجالات السياسية و الثقافية كما ستسهم هذه العلاقات في احلال الامن و السلام علي الصعيد العالمي.
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مسؤول في رابطة كونفوشيوس: ايران و الصين تدعمان السلام العالمي بقوة

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