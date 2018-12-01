مشاركة ايرانية في المعرض الدولي للأدب الفكري في موسكو

موسكو/1 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- فعاليات المعرض الدولي العشرين للأدب الفكري بدأت الأربعاء (28 نوفمبر) في مركز 'بيت الفنانين' للمعارض في العاصمة الروسية موسكو ويستمر لغاية 2 ديسمبر 2018 بمشاركة ايرانية.

وافادت ارنا انه يشارك في المعرض الدولي 300 ناشر من 24 دولة منها ايران و اسبانيا و ايطاليا و امريكا و النرويج و بلجيكا و المانيا و اليونان والدنمارك و فرنسا و السويد والهند وبولندا والبرتغال و التشيك و تشيلي واليابان .
و قال رئيس مركز الدراسات الاسلامية الروسي ' حميد هادوي مقدم' ان المركز يشارك في المعرض وللمرة العاشرة ويعرض احدث انتشاراته العلمية والفكرية ومنها 300 مجلدا لاثار مترجمة من الفارسية الي الروسية.
وتشارك من ايران كذلك دار صدرا للنشر وتعرض احدث كتبها ومنها ما يتعلق بالاطفال.
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مشاركة ايرانية في المعرض الدولي للأدب الفكري في موسكو

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