مشاركة ايرانية في المعرض الدولي للأدب الفكري في موسكو

وافادت ارنا انه يشارك في المعرض الدولي 300 ناشر من 24 دولة منها ايران و اسبانيا و ايطاليا و امريكا و النرويج و بلجيكا و المانيا و اليونان والدنمارك و فرنسا و السويد والهند وبولندا والبرتغال و التشيك و تشيلي واليابان .

و قال رئيس مركز الدراسات الاسلامية الروسي ' حميد هادوي مقدم' ان المركز يشارك في المعرض وللمرة العاشرة ويعرض احدث انتشاراته العلمية والفكرية ومنها 300 مجلدا لاثار مترجمة من الفارسية الي الروسية.

وتشارك من ايران كذلك دار صدرا للنشر وتعرض احدث كتبها ومنها ما يتعلق بالاطفال.

انتهي**م م**2344

