في جامعة السلطان قابوس:

إقامة إجتماع تبادل الخبرات العلمية والتقنية بين الدول الاسلامية

طهران/1كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا – سيقام غداً الأحد الثاني من ديسمبر 2018 الإجتماع الرابع لتبادل الخبرات العلمية والتقنية بين الدول الاسلامية يستمر أربعة أيّآم في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.

ونقلاً عن مؤسسة المصطفي(ص) للعلوم والتقنية ستشارك ايران في هذا الإجتماع يمثلها رئيس مركز دراسات تقنية النانو التابع لجامعة طهران والأمين التنفيذي للدروة الرابعة لإجتماع (STEP) «رسول ديناروَند» وكذلك المساعد الدولي لمركز ايران لتقنية النانو «علي بيت اللهي» ورئيس فريق عمل جائزة المصطفي التنفيذي «علي عمراني» وشخصيات ايرانية اُخري.
وسيتبادل المشاركون العلماء في هذا الإجتماع خبراتهم العلمية لخلق التازر ولتنمية التعاون العلمي والتقني بين الدول الاسلامية حيث سيلقي البروفسور محمد أمين شكر اللهي كلمة في الإجتماع، فضلاً عن إقامة إجتماعات تخصصية تتخلل هذا الحدث.
وستتم علي هامش الإجتماع إقامة معرض (إيسا) للتعرف علي منجزات علماء الوطن الاسلامي بحضور 25 شركة اسلامية من مختلف العالم لايجاد تعاون بينها وبين أصحاب الصناعات.
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إقامة إجتماع تبادل الخبرات العلمية والتقنية بين الدول الاسلامية

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إقامة إجتماع تبادل الخبرات العلمية والتقنية بين الدول الاسلامية

في جامعة السلطان قابوس:

إقامة إجتماع تبادل الخبرات العلمية والتقنية بين الدول الاسلامية

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