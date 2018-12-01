يجب تنمية العلاقات بين ايران والصين اكثر مما عليه الان

واقترح مبلغي اليوم السبت خلال لقائه في بكين رئيس ومساعدي وامين عام اتحاد الكونفوشيوس الصيني ان يتم تعريف مشروع بحثي بين جامعتي او مركزي بحوث في ايران والصين لدراسة التاريخ بين البلدين ونشره باللغتين الفارسية والصينية.

واشار الي الثقافة و العلاقات و الهوية والتقنية علي انها اربعة ركائز تحدد مستقبل العالم وقال ان الدين الاسلامي اكد علي هذه الركائز لتطويرالعلاقات السليمة بين شعوب العالم والعيش بسلام .

واضاف : ان اوضاع البشرية مرتبطة ببعضها فاذا تصدع جزء سينتقل الي باقي الاجزاء لذا علينا جميعا العمل بجد وبالاستعانة من تاريخ وثقافة البلدان، تنمية العيش السليم والتخلص من النزاعات التي هي افة البشرية جمعاء.

واشارعضو مجلس خبراء القيادة الي طريق الحرير وعلي انه لم يكن تجاريا فقط بل كان ثقافيا اولا ومن ثم اقتصاديا بين ايران والصين، مؤكدا رسم خطة التعاون المستقبلي بين البلدين علي اساسه.

واضاف مبلغي انه ومن خلال طريق الحرير بين ايران والصين كانت العديد من الشعوب تنتفع بذلك وبأستطاعتنا اليوم بتنمية علاقاتنا احياء طريق الحرير الذي سينفع الاخرين من خلاله.

انتهي**م م**2344

