رئيس الجامعة الاسلامية في موسكو: علي الدول الاسلامية أن تتحد امام المؤامرات

وعلي هامش المعرض الدولي للادب الفكري في موسكو 'نانفيكشن 2018' اشار محي الدين و هو عضو المجلس الاجتماعي الروسي، اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا الي محاولات بعض دول العالم لنقل سفارتها إلي القدس و مسؤولية الامة المسلمة تجاه هذه المؤامرة و أكد علي ضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني والحد من ضياعها.

وشدد بالقول انه يجب دخول قرارات الامم المتحدة بشأن فلسطين حيز التنفيذ منددا بذلك أي اجراء من قبل أي دولة للمساس بالسلام و الاستقرار في المنطقة .

واكد انه علي المسلمين أن يكونوا اكثر نشاطا و فاعلية في الدفاع عن حقوقهم و حقوق الامة المسلمة و ألا ينسوا بان البيت المقدس يعد مكانا مقدسا للمسلمين .

وتابع بالقول إن تسييس القضايا في بيت المقدس يوجه ضربة قوية للسلام الهش في المنطقة.

وفي جانب اخر من تصريحاته اعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها داعمة للشعب الفلسطيني و اكد انها تعمل علي الحد من انتهاك حقوق الفلسطينيين.

انتهي**1110**2344

