نتابع حل مشكلة مستشفي 'ايرانيان' في دبي في المحافل الدولية

طهران/1كانون الاول/ديسمبر/ارنا- في معرض اشارته الي القيود التي فرضتها الامارات العربية المتحدة علي مستشفي 'ايرانيان' في دبي، اعلن مساعد جمعية الهلال الاحمر الايرانية في الشؤون الدولية و حقوق الانسان 'داود باقري' اننا نعمل بمساعدة الخارجية علي ازالة هذه القيود.

واوضح باقري اليوم السبت ان الحكومة الاماراتية دعت موسسات التأمين الصحي إلي قطع علاقات العمل مع المستشفي الايراني في دبي الذي يعود تاريخ انشائه الي 45 عاما.
واكد ان هذه القيود ادت الي وقف نشاط المستشفي في مجال التأمين الصحي فيما ان باقي انشطته جارية معلنا بذلك ان الحكومة الاماراتية كانت قد وضعت عقبات في مسار نشاط المشتشفي الايراني في دبي.
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار باقري الي مساعدات ايران الانسانية الي الشعوب المظلومة في اليمن و العراق و سوريا و ميانمار واضاف اننا نعمل علي التوسط لايصال المساعدات الي هولاء المدنيين العزل.
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