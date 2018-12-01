نتابع حل مشكلة مستشفي `ايرانيان` في دبي في المحافل الدولية

واوضح باقري اليوم السبت ان الحكومة الاماراتية دعت موسسات التأمين الصحي إلي قطع علاقات العمل مع المستشفي الايراني في دبي الذي يعود تاريخ انشائه الي 45 عاما.

واكد ان هذه القيود ادت الي وقف نشاط المستشفي في مجال التأمين الصحي فيما ان باقي انشطته جارية معلنا بذلك ان الحكومة الاماراتية كانت قد وضعت عقبات في مسار نشاط المشتشفي الايراني في دبي.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار باقري الي مساعدات ايران الانسانية الي الشعوب المظلومة في اليمن و العراق و سوريا و ميانمار واضاف اننا نعمل علي التوسط لايصال المساعدات الي هولاء المدنيين العزل.

انتهي**1110** 2344

