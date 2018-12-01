آن الأوان كي يُعيد الاستكبار العالمي حقوق ايران

وخلال حفل إنضمام مدمرة «سَهَند» الي اسطول جنوب البلاد أضاف الإدميرال خانزادي بأنّ هذه المدمرة مستعدة كل الاستعداد للقيام بمهام في مياه المحيطات لتستعرض بذلك إقتدار الشعب الايراني وكفاءته البحرية.

وصرّح الإدميرال خانزادي بأنّ تصميم وتصنيع سهند إستمر6 سنوات بجهود قامت بها أيدٍ ايرانية عاملة في القوة البحرية التابعة للجيش الايراني وبدعم من المجموعات التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة والمراكز العلمية والأكاديمية والصناعية الوطنية.

وإنضمت مدمرة «سهند» البحرية الأكثر تطوراً في غرب آسيا اليوم السبت 1كانون الأول/ ديسمبر الي الاسطول البحري التابع للجيش الايراني خلال حفل اُقيم بهذه المناسبة في مياه بندر عباس (جنوب البلاد).

وتم تزويد هذه المدمرة البحرية الايرانية الصنع بإمكانية التخفي مقابل الرادارات وإمكانيات هجومية ودفاعية فضلاً عن حملها قواعد إطلاق صواريخ بحرية ومدافع مضادة للطائرات ومدافع مضادة لكل ما يطفو علي سطح المياه.

كما تم تجهيز مدمرة سهند البحرية بمنظومة لاطلاق صواريخ بحر بحر وبحر جو، ومنظومة دفاعية ومنظومة ضد الغواصات، إضافة الي تجهيزها بمنظومات الكترونية ذات صلة.

وتتمتع هذه المدمرة بأربعة محركات تساعدها علي المراوغة حين القيام بعمليات ميدانية وهي كما وصفها قائد مصانع المنطقة الاولي التابعة للقوة البحرية للجيش في بندر عباس الإدميرال علي رضا شيخي «أكثر المدمرات البحرية تطوراً في غرب آسيا» .

انتهي** ع ج**

