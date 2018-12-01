سنائي: تنمية التبادل التجاري بين ايران ودول اوراسيا

وفيما يتعلق بالاتفاقية بين ايران ودول اوراسيا قال سنائي: بدأت المفاوضات منذ ثلاثة اعوام وتوصلنا اليوم الي ايجاد جدول بالسلع والبضائع التي سيشملها تخفيض او حذف الرسوم الجمركية.

وبين سنائي فوائد الاتفاقية واضاف : بعد البدء بتنفيذ الاتفاقية ستشهد التعاملات التجارية بين الجانبين انسيابية اكثر وبعد تخفيض الرسوم الجمركية ستشهد التبادلات التجارية بين ايران والدول الاعضاء في الاتحاد الاقتصادي لاوراسيا نموا كبيرا.

يذكر ان الرئيس الروسي 'فلاديمير بوتين' قد وقع يوم الاربعاء الماضي علي تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين ايران والاتحاد الاقتصادي لاوراسيا والذي صادق عليه الدوما الروسي يوم 15 نوفمبر الماضي.

في حينها قال رئيس اللجنة الاقتصادية في اوراسيا ' تيكران سركيسيان' الاتفاق مع ايران يتضمن جدولا بالسلع التي سيتم تخفيض او حذف الرسوم الجمركية عنها معلنا عن الحجم التجاري بين الجانبين والذي بلغ 2.7 مليار دولار خلال العام 2017 .

وكان الاتحاد الاقتصادي لدول اوراسيا قد بدأ اعماله في العام 2015 ويضم في عضويته كل من روسيا وكازاخستان وبلاروسيا وارمينيا و قرغيزستان .

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