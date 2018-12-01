قريباً إزاحة الستار عن منجزات ذات صلة بالأقمار الصناعية

وعلي هامش ملتقي قادة قوات التعبئة الشعبية ومجلس قوات التعبئة في طهران، أضاف العميد حاتمي في تصريح أمام الصحفيين بأنّ الذكري الأربعين لانتصار الثورة الاسلامية ستقام بطريقة لائقة وخاصة هذا العام مؤكداً علي أنّ جميع الأجهزة عازمة علي استعراض جزء من منجزاتها وكفاءاتها خلال أيّام «عَشرَة الفجر».

وصرّح وزير الدفاع بأنّ وزارته لديها منجزات سيزاح الستار عنها ذات صلة بصناعة الأقمار الصناعية والملاحة البحرية ومجالات اُخري خلال الفترة المذكورة.

وأشاد العميد حاتمي بالروح التعبوية التي أدّت الي إنتاج مقاتلة كوثر وطائرات إطفاء الحرائق ومدرعات حاملة للجنود وصواريخ و رادارات متنوعة الاستعمالات.

وخلال تصريحاته أمام الصحفيين قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة: إنّ العدو خطط لنشر الارهابيين في المنطقة للعبث بأمنها، مذكراً بالجرائم التي إرتكبها هؤلاء واستخدام الاسلحة الكيماوية.

ورأي العميد حاتمي خلال تصريحاته أمام الصحفيين بأنّ جميع هذه الجرائم تمت بدعم وإسناد وغطاء أمريكي، مشيراً الي العزيمة و الإرادة الشعبية وبسالة القوات المسلحة في العراق وسوريا التي بددت هذه المخططات.

انتهي** ع ج**2344

