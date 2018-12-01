وزیر الدفاع: إیران تدعم معنویا وبكل قواها الشعوب المضطهدة

طهران/ 1 كانون الأول/ دیسمبر/ ارنا - أكد وزیر الدفاع وإسناد القوات المسلحة، أننا ندعم معنویا وبكل قدراتنا جمیع الشعوب المضطهدة فی العالم، وقال: نقدم مساعدات استشاریة لمحاربة الإرهابیین، لكن ما یحقق الانتصار هو روح الصمود والممانعة لدي الشعوب التی ترفض الظلم.

وسلط العمید 'أمیر حاتمی' الیوم السبت، فی مؤتمر لقادة التعبئة (البسیج) المنعقد فی طهران، الضوء علي ازدهار الصناعة الدفاعیة الإیرانیة وقال: لم یذكر الا الشیئ القلیل عن قدرة إیران الدفاعیة، القدرة الدفاعیة للبلاد أعلي بعشرات المرات عما هو معلن فی وسائل الإعلام.
وأشار وزیر الدفاع إلي الحظر الأمریكی الجدید ضد إیران وقال: كما أن الحرب المفروضة أصبحت فرصة لتعزیز قدرات إیران الدفاعیة، فإن هذ الحظر یوفر أیضا فرصة للقضاء علي نقاط الضعف فی الاقتصاد الإیرانی.
وصرح وزیر الدفاع، إن التعبویین والفكر التعبوی، كان له الدور المهم فی إنتاج مقاتلة كوثر، موضحا: كان ایضا له الدور فی مجال انتاج ورفع مدي الصواریخ و دقة وتنوع الرادارات والاسلحة القتالیة الجویة والدفاعیة.
واضاف العمید حاتمی فی جزء آخر من خطابه: إن الأمریكیین الخبثاء الذین یعادون وبكل قواهم جمیع ابناء الشعب الإیرانی، ویدعون كذبا وزورا دعم الشعب الإیرانی ، دعموا صدام فی فترة الدفاع المقدس.
واشار وزیر الدفاع الي تشكیل المقاومة فی لبنان وفلسطین والعراق وسوریا، وقال إن الأمریكیین الذین لا یطیقون ممانعة الشعب الإیرانی، قاموا بجمع الاشرار من جمیع أنحاء العالم، وتدریب الجماعات الإرهابیة، واستطاعوا احتلال اجزاء واسعة من اراضی سوریا والعراق، الا الفكر التعبوی هو الذی تمكن من الحاق الهزیمة بامریكا المجرمة فی المنطقة .
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وزیر الدفاع: إیران تدعم معنویا وبكل قواها الشعوب المضطهدة

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