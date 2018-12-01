محكمة هامبورغ تصدر حكما لصالح البنك الايراني

طهران/1كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اصدرت محكمة هامبورغ في المانيا حكما ابتدائيا يقضي بدعوة شركة الاتصالات الالمانية إلي أعادة ربط خطوط الهواتف والانترنت للبنوك الايرانية في المانيا.

وحسب ما اعلن موقع دويتشه فيله، يأتي حكم محكمة هامبورغ بعد ما قامت شركة تلكام الالمانية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بقطع خطوط الهواتف والانترنت للبنوك الايرانية في المانيا.
ونظرت محكمة هامبورغ في شكوي رفعتها البنوك الايرانية الناشطة في المدينة وأصدرت امس الجمعة حكما ابتدائيا لصالح هذه البنوك يقضي بضرورة قيام شركة تلكام باعادة ربط خطوط الهواتف والانترنت لثلاثة مصارف ايرانية هي المصرف الوطني (ملي) و مصرفي 'سبه' و 'التجارة بين ايران و اروبا'.
يذكر ان شركة الاتصالات الالمانية قطعت منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خطوط الهواتف والانترنت المستخدمة من قبل البنوك الايرانية.
وعللت الشركة قرارها هذا بالحظر الامريكي المفروض علي ايران معلنة بذلك ان البنوك الايرانية لن تتمكن من تسديد تكاليف شراء خط الهاتف والانترنت.
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محكمة هامبورغ تصدر حكما لصالح البنك الايراني

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