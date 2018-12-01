حركة الانتاج العلمي و التقني تحولت الي عزيمة وطنية جادة

واضاف جهانغيري اليوم السبت في مراسم اختتام المهرجان الوطني والدولي للعلوم و تقنيات الخلايا الجذعية في طهران: ان ايران اليوم بحاجة ماسة الي القيام بنشاطات مهمة في مجال العلوم والتقنيات الحديثة مشيرا الي تشكيل لجان علمية ومن مختلف القطاعات بهذا الشأن لتطويرها .

وبين النائب الاول لرئيس الجمهورية ان ايران وبجهد ومثابرة الباحثين والاساتذة وطلاب الجامعات توصلت الي نتائج ومنجزات مهمة في مجال التقنيات الحديثة ومنها الخلايا الجذعية التي خطت خطوات كبيرة كانت منجزاتها مهمة بالنسبة للبلاد بحيث ان الكثيرمن المحققين الاجانب اعلنوا عن رغبتهم التعاون مع ايران في هذا المجال.

وعلي هامش المراسم وبحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية تم ازاحة الستار عن احدث المنجزات في مجال الخلايا الجذعية والاجهزة الطبية ومنها الادوية الجذعية لعلاج التهاب مفاصل الركبة وكذلك تقنية زراعة اجهزة استشعار خلوي و ناظور يعمل باليزر.

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