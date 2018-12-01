رئيس الغرفة المشتركة بين ايران وكوريا الجنوبية

آلية الحصول علي أموال النفط الإيرانية من كوريا الجنوبية

طهران/1كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلن رئيس الغرفة المشتركة بين ايران وكوريا الجنوبية 'حسين تنهايي' عن توصل البلدين الي آلية تقضي بتلقي ايران عائداتها من بيع النفط لكوريا من خلال استيراد السلع منها .

واضاف تنهايي اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا، ان هذه الالية تقضي بعرض كوريا بضائعها للمستوردين الايرانيين، علي أن يتم استقطاع قيمتها من أموال النفط الإيرانية المصدرة الي كوريا، وفي المقابل يسلم التجار ثمن هذه البضائع للحكومة الايرانية .
وتابع قائلا اذا لم يتمكن المصرفين المركزيين الايراني و الكوري من التعاون المالي المشترك فانه يمكن استمرار العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في اطار تشكيل صندوق مشترك لمقايضة السلع.
واوضح ان صادرات ايران الي كوريا تتوزع بين النفط و البتروكيماويات، فيما تستورد إيران الادوات المنزلية، قائلا انه يمكن توسع دائرة الصادرات الي كوريا لتشمل المواد الغذائية و الرصاص والزنك.
يذكر ان حجم صادرات ايران من النفط الي كوريا الجنوبية بلغ ثمانية مليارات دولار في عام 2017 فيما ان الاخيرة صدرت سلع الي ايران بقيمة اربعة مليارات دولار.
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الية بيع النفط

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آلية الحصول علي أموال النفط الإيرانية من كوريا الجنوبية

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