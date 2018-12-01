الايراني `حميد رضا صدري` يفوز بذهبية بطولة جيوش العالم للتايكواندو

وتقام بطولة العالم لجيوش العالم 2018 بدورتها الرابعة والعشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في الفترة 29 نوفمبر الي 2 ديسمبر بفئتي الرجال والسيدات .

وكان المتسابق الايراني صدري قد فاز في مباراته الاولي علي التونسي 'خالد اورتاني' بنتيجة 23-2 وفي مباراته الثانية فاز علي الدومنيكي 'ادوارد اسبينوسا' بنتيجة 20- 11 وفي مباراته الثالثة فاز علي البرازيلي 'باولو سوزا' بنتيجة 31-13 وفي المبارات النهائية فاز علي السعودي 'عبد الله يحيي' بنتيجة 13- صفر ليتقلد الميدالة الذهبية للوزن تحت 54 كيلوغرام.

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