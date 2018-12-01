سفير كوريا الجنوبية في حوار مع ارنا

تنمية التعاون بين طهران وسيئول

طهران/1 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلن سفير كوريا الجنوبية لدي طهران 'يوجانغ هيان' عن رسم خارطة طريق للتعاون بين البلدين وقال :ان التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين سيشهد نموا وان الشركات الكورية ستستمر بنشاطها في ايران.

واضاف 'هيان' في حوار مع مراسل ارنا : ان العلاقات بين البلدين تواجه بعض المعوقات بسبب اعادة الحظر الامريكي مؤكدا علي تخطيها، و قائلا ان العلاقات بين البلدين متينة حيث وقفنا الي جانب طهران خلال حرب الثماني سنوات (1980-1988) مبيننا انه وخلال الاعوام الاخيرة كان هناك تعاون جيد بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي.
ونوه الدبلوماسي الكوري الي استثناء كوريا الجنوبية من الحظر الامريكي المفروض علي طهران، وقال سيتم رسم خارطة طريق لتنمية التعاون بين البلدين و بموجبها سنتغلب علي معوقات الحظر.
وقال ايضا في بداية عملي وعند تسليمي اوراق الاعتماد الي الرئيس روحاني عاهدته علي اننا سنكون الي جانب ايران وسنستمر بالتعاون معها برغم صعوبة الطريق لاننا نعتقد 'ان الصديق عند الضيق'.
واشار سفير كوريا الجنوبية لدي طهران الي الحجم التجاري بين البلدين وقال : بلغ حجم التبادل خلال العام الماضي 12 مليار دولار وسينخفض هذا العام بسبب الحظر الامريكي وكما اعلنا فان كوريا تم استثنائها من الحظر ولذا سيشهد المستقبل نموا في حجم التبادلات التجارية بين البلدين.
وفيما يتعلق بحضور الشركات الكورية في ايران قال هيان: ستستمر الشركات الكورية بمتابعة اعمالها في ايران فكما ان الشعب الايراني يثق بالشركات والشعب الكوري فنحن كذلك نثق بالسوق الايراني لذا سنستمر في ايران.
واشار سفير كوريا الجنوبية لدي طهران الي اقامة اسبوع الافلام الكورية في طهران، واضاف خلال المهرجان سيتم عرض ثمانية افلام للسينما الكورية، فكما يعرف الايرانيين المسلسلات والموسيقي الكورية نتمني ان تستقطب الافلام السينمائية، المشاهدين اليها.
واضاف ' كما إن المسلسلات والموسيقي الكورية لها جمهورها في ايران فأن الافلام الايرانية لها جمهورها في كوريا، فمثلا افلام المخرج الايراني عباس كيا رستمي يعشقها الكثير في كوريا متمنيا ان يكون المهرجان مفيدا للبلدين لتمتين العلاقات الثقافية بينهما.
وافادت ارنا ان السفير الكوري حضر مهرجان الافلام الكورية المقامة في طهران خلال الفترة من 28 نوفمبر الي 1 ديسمبر الحالي حيث عرضت ثمانية افلام للسينما الكورية بالمهرجان.
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تنمية التعاون بين طهران وسيئول

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