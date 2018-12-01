جبهة الإصلاحيين في ايران:

لايمكن اخفاء الحقائق المرة في الإقتصاد الايراني

طهران/1كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا – أصدرت جبهة الاصلاحيين في ايران بياناً أكّدت فيه علي دعمها لوزير الخارجية محمد جواد ظريف و علي عدم إمكانية توظيف الإرعاب والتخويف والتهديد من جانب أصحاب النفوذ والقوة للتستّر علي الحقائق المُرّة التي يُعاني منها الإقتصاد الايراني.

وجاء في البيان: إنّ ظريف هو ربّان سفينة الدبلوماسية الايرانية و وزير خارجية حكومتها وشخصية تُعتبر من أنشط الشخصيات الحكومية كرّست جُلّ مساعيها لإبعاد ايران عن المشاكل التي تقف في طريقها.
وأضافت جبهة الاصلاحيين في بيانها الصادر: يبدو بوضوح بأنّ ظريف بات هدفاً للإحتكاريين والقارعين علي طبول الحرب سواء من الداخل أو الخارج بحيث تم الإعلان أخيراً عن تقديم طلب لاستجوابه في مجلس الشوري الاسلامي بسبب التصريحات التي أدلي بها حول غسيل الأموال في البلاد.
وصرح البيان: صحيح أنّ بعض نواب البرلمان وبعض المسؤولين في الجهاز القضائي ينفون وجود أيّة عمليات غسيل أموال أو إستغلال للمعلومات الاقتصادية، إلّا أنّ الملفات المتعددة المالية ذات الجرائم المالية الهائلة والضخمة هي خير دليل علي ذلك.
ولفت البيان الي ما ارتكبه المنتسبون من حكومة أحمدي نجاد خاصة الجرائم المالية لعصابة «بابك زنجاني» وما قامت به جماعات في نهبها المصارف الأهلية المنتمية الي مؤسسات خاصة وعمليات غسيل الأموال التي بلغت آلاف المليارات.
كما أشار البيان الي تخصيص عملة صعبة حكومية لصالح أفراد ومؤسسات تابعة لمنظمات منسوبة الي تيارات تتمتع بالقوة والثروة، قامت ببيع الدولار في الأسواق الحرة واستيراد ما تشاء من السلع غير الضرورية.
وبذلك أعلن البيان عن الدعم التام لجبهة الاصلاحيين الايرانيين للمواقف التي إتخذها وزير الخارجية محمد جواد ظريف في الآونة الأخيرة، نظراً للحالة التي تعيشها البلاد.
ودعا البيان جميع نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي الذين يمثلون الفئة الحرة والشعبية فيه الي مواصلة دعمهم لوزير الخارجية وتوظيف هذه الفرصة لعرض الحقائق الاقتصادية المُرّة التي يعاني منها البلاد خلال الجلسة المفتوحة المخصصة لاستجواب ظريف بهدف تنوير الأفكار العامة.
وكانت الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي قد استلمت طلب استجواب وزير الخارجية يحمل 24 توقيعاً ويتضمن 11 محوراً، منها إطلاقه تصريحات وإتخاذه مواقف غير سليمة تتهم الجمهورية الاسلامية الايرانية بعمليات غسيل أموال.
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لايمكن اخفاء الحقائق المرة في الإقتصاد الايراني

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