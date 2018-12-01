يجب النظر الي سوق النفط الإيراني بشكل خاص في موازنة العام المقبل

واضاف كولي وند اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا، ان النفط و بيعه من القضايا الحرجة التي يتعين الاهتمام بها بشكل خاص في موازنة العام المقبل وذلك بسبب فرض الحظر علي بعض الشركات الناشطة في مجال النفط.

وتابع قائلا إنه يجب الاهتمام بكمية بيع النفط و سعره و دوره في الاقتصاد الوطني في موازنة العام المقبل.

و شدد بالقول انه يجب ان نحدد كمية بيع النفط و سعره و كذلك دوره في الاقتصاد الوطني في موازنة العام المقبل علي اساس نظرة واقعية .

يذكر ان الحكومة ستسلم قريبا لائحة ميزانية العام المقابل لمجلس الشوري الاسلامي.

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