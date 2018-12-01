مسؤول برلماني:

يجب النظر الي سوق النفط الإيراني بشكل خاص في موازنة العام المقبل

كرج/1كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اكد رئيس لجنة المجالس والشؤون الداخلية في مجلس الشوري الاسلامي 'محمد جواد كولي وند'، علي ضرورة النظر الي سوق النفط الايراني بشكل خاص في موازنة العام المقبل (يبدأ في 20 مارس 2019) وفقا لسياسات الاقتصاد المقاوم.

واضاف كولي وند اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا، ان النفط و بيعه من القضايا الحرجة التي يتعين الاهتمام بها بشكل خاص في موازنة العام المقبل وذلك بسبب فرض الحظر علي بعض الشركات الناشطة في مجال النفط.
وتابع قائلا إنه يجب الاهتمام بكمية بيع النفط و سعره و دوره في الاقتصاد الوطني في موازنة العام المقبل.
و شدد بالقول انه يجب ان نحدد كمية بيع النفط و سعره و كذلك دوره في الاقتصاد الوطني في موازنة العام المقبل علي اساس نظرة واقعية .
يذكر ان الحكومة ستسلم قريبا لائحة ميزانية العام المقابل لمجلس الشوري الاسلامي.
انتهي**1110**2344



برچسب ها

اقتصاد

موازنة

سعر النفط

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

يجب النظر الي سوق النفط الإيراني بشكل خاص في موازنة العام المقبل

معظم المشاهدات

عراقجی: سنعطی فرصة لأوروبا لكن صبرنا لن یستمر الي ما لا نهایة

عراقجی: سنعطی فرصة لأوروبا لكن صبرنا لن یستمر الي ما لا نهایة

اختيار ابو مهدي المهندس شخصية العام للمقاومة

في مهرجان افلام المقاومة بطهران..

اختيار ابو مهدي المهندس شخصية العام للمقاومة

ایران تطالب بادانة عالمیة لتصریحات بومبیو اللامسؤولة والاستفزازیة

فی رسالة الي مجلس الامن الدولی..

ایران تطالب بادانة عالمیة لتصریحات بومبیو اللامسؤولة والاستفزازیة

لاريجاني: علي الحكومات الاسيوية التحرك نحو تنفيذ المعاهدات النقدية

لاريجاني: علي الحكومات الاسيوية التحرك نحو تنفيذ المعاهدات النقدية

ظريف: الخطة الإيرانية هي الخيار الوحيد الذي يمكن الوثوق به

في تغريدة له علي موقع تويتر حول الأزمة اليمنية؛

ظريف: الخطة الإيرانية هي الخيار الوحيد الذي يمكن الوثوق به

أحدث الأخبار

الايراني `حميد رضا صدري` يفوز بذهبية بطولة جيوش العالم للتايكواندو

الايراني 'حميد رضا صدري' يفوز بذهبية بطولة جيوش العالم للتايكواندو

امكانية تقديم لائحة موازنة العام الايراني القادم للبرلمان في 9 ديسمبر

عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي:

امكانية تقديم لائحة موازنة العام الايراني القادم للبرلمان في 9 ديسمبر

إنضمام أكثر المدمرات البحرية تطوراً في غرب آسيا الي اسطول الجيش الايراني

إنضمام أكثر المدمرات البحرية تطوراً في غرب آسيا الي اسطول الجيش الايراني

تنمية التعاون بين طهران وسيئول

سفير كوريا الجنوبية في حوار مع ارنا

تنمية التعاون بين طهران وسيئول

لايمكن اخفاء الحقائق المرة في الإقتصاد الايراني

جبهة الإصلاحيين في ايران:

لايمكن اخفاء الحقائق المرة في الإقتصاد الايراني

موضوعات مرتبط