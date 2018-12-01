العجري يؤكد جهوزية الوفد الوطني لمحاورة كل الأطراف ومناقشة كل القضايا

ودعا العجري في تصريحات لشبكة المسيره، أمريكا والسعودية الي إخضاع مخاوفهم ودوافعهم للنقاش علي الطاولة بدلاً عن التستر بقضايا مضللة.

وقال إن علي أمريكا والسعودية إخضاع مخاوفهم ودوافعهم للنقاش علي الطاولة بدلاً عن التستر بقضايا مضللة.

وأضاف: لنجاح مشاورات السويد المقررة مطلع الشهر الجاري، يجبُ أن تحضُر أمريكا والسعودية علي الطاولة.

يذكر إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، قال إن المنظمة الأممية اقتربت من تهيئة الظروف المناسبة لعقد محادثات سلام في السويد بين الأطراف اليمنية المتحاربة مطلع الشهر الحالي.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي ، 'نحن في لحظة حاسمة للغاية فيما يتعلق باليمن، وأعتقد أن هناك فرصة لبدء مفاوضات فعالة في السويد أوائل ديسمبر، واقتربنا من تهيئة الظروف لبدء مفاوضات السلام'.

ويتعرض اليمن منذ مارس 2015 لعدوان التحالف السعودي الذي أدي إلي مقتل وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين إضافة إلي أزمة انسانية علي مختلف الصعد من حيث انتشار المجاعة والأمراض والأوبئة.

انتهي** 2344

