التجار المسلمون في ساحل العاج يعلنون استعدادهم للتعاون مع إيران

طهران/ 1 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - أكد رئيس نادي التجار المسلمين في ساحل العاج 'ممدو دومبيا'، يوم الجمعة خلال لقائه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، 'منصور شكيب مهر' ، علي تعاون الناشطين الاقتصاديين للبلدين، وأعلن استعداده للمشاركة الفاعلة في البرامج المتوقعة.

وجري خلال اللقاء مناقشة مواضيع مختلفة حول التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأشار السفير الإيراني في ساحل العاج الي اقامة معرض إيران اكسبو في طهران، وكذلك معرض المنتجات الإيرانية في المستقبل القريب في مدينة أبيدجان، داعيا نادي التجار المسلمين في ساحل العاج للمشاركة ، مؤكداً علي حاجة رجال الأعمال إلي الاطلاع علي قدرات البلدين من خلال المشاركة في الفعاليات الاقتصادية والتجارية.
كما رحب السفير شكيب مهر بزيارة وفد من تجار ساحل العاج للمشاركة في معرض إيران اكسبو.
من جانبه أكد رئيس نادي التجار المسلمين في ساحل العاج علي تعاون النشطاء الاقتصاديين للبلدين من خلال التعريف بمكانة النادي وطاقاته في المجال الاقتصادي وفي اطار العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ساحل العاج بلد أفريقي مجاور لغانا وأكبر منتج للكاكاو في العالم. وتستورد إيران مسحوق الكاكاو وتصدر منتجات مثل البسكويت وزيوت المحركات ومعجون الطماطم والبلاط والإيثانول.
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

ساحل العاج

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

التجار المسلمون في ساحل العاج يعلنون استعدادهم للتعاون مع إيران

معظم المشاهدات

عراقجی: سنعطی فرصة لأوروبا لكن صبرنا لن یستمر الي ما لا نهایة

عراقجی: سنعطی فرصة لأوروبا لكن صبرنا لن یستمر الي ما لا نهایة

لاريجاني: علي الحكومات الاسيوية التحرك نحو تنفيذ المعاهدات النقدية

لاريجاني: علي الحكومات الاسيوية التحرك نحو تنفيذ المعاهدات النقدية

وزير الطاقة: إيران وروسيا تحولان الحظر الي فرص

وزير الطاقة: إيران وروسيا تحولان الحظر الي فرص

لاریجانی: الصهاینة والقوي الكبري هم العنصر الاساس للازمات الاقلیمیة والعالمیة

لاریجانی: الصهاینة والقوي الكبري هم العنصر الاساس للازمات الاقلیمیة والعالمیة

عراقجي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين إيران والجزائر

عراقجي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين إيران والجزائر

أحدث الأخبار

التجار المسلمون في ساحل العاج يعلنون استعدادهم للتعاون مع إيران

التجار المسلمون في ساحل العاج يعلنون استعدادهم للتعاون مع إيران

بوتين يؤكد مرة علي حفظ الاتفاق النووي

بوتين يؤكد مرة علي حفظ الاتفاق النووي

اختيار ابو مهدي المهندس شخصية العام للمقاومة

في مهرجان افلام المقاومة بطهران..

اختيار ابو مهدي المهندس شخصية العام للمقاومة

طهران: السعودية تخطط لاعمال تخريبية امنية واقتصادية في ايران

في رسالة وجهتها الي مجلس الامن الدولي..

طهران: السعودية تخطط لاعمال تخريبية امنية واقتصادية في ايران

باكستان تدعو لاستكمال خط انبوب الغاز مع ایران

باكستان تدعو لاستكمال خط انبوب الغاز مع ایران

موضوعات مرتبط