التجار المسلمون في ساحل العاج يعلنون استعدادهم للتعاون مع إيران

وجري خلال اللقاء مناقشة مواضيع مختلفة حول التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأشار السفير الإيراني في ساحل العاج الي اقامة معرض إيران اكسبو في طهران، وكذلك معرض المنتجات الإيرانية في المستقبل القريب في مدينة أبيدجان، داعيا نادي التجار المسلمين في ساحل العاج للمشاركة ، مؤكداً علي حاجة رجال الأعمال إلي الاطلاع علي قدرات البلدين من خلال المشاركة في الفعاليات الاقتصادية والتجارية.

كما رحب السفير شكيب مهر بزيارة وفد من تجار ساحل العاج للمشاركة في معرض إيران اكسبو.

من جانبه أكد رئيس نادي التجار المسلمين في ساحل العاج علي تعاون النشطاء الاقتصاديين للبلدين من خلال التعريف بمكانة النادي وطاقاته في المجال الاقتصادي وفي اطار العلاقات الاقتصادية والتجارية.

ساحل العاج بلد أفريقي مجاور لغانا وأكبر منتج للكاكاو في العالم. وتستورد إيران مسحوق الكاكاو وتصدر منتجات مثل البسكويت وزيوت المحركات ومعجون الطماطم والبلاط والإيثانول.

انتهي** 2344

