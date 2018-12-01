في رسالة وجهتها الي مجلس الامن الدولي..

طهران: السعودية تخطط لاعمال تخريبية امنية واقتصادية في ايران

نيويورك / 1 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
اعلنت الممثلية الايرانية في منظمة الامم المتحدة بان السعودية تخطط لاعمال تخريبية امنية واقتصادية في ايران، داعية المجتمع العالمي للتصدي لها.

وجاء في رسالة وجهتها الممثلية الايرانية الي رئيس مجلس الامن الدولي وامين عام منظمة الامم المتحدة بتوقيع السفير الايراني اسحاق آل حبيب، هنالك وثائق كافية تثبت بان السعودية تخطط في الوقت الحاضر لتنفيذ اعمال تخريبية امنية واقتصادية في ايران.
وفي هذا الصدد اشارت الرسالة الي تصريحات المسؤولين السعوديين بجر المواجهة الي داخل ايران، ودعم النظام السعودي لبعض الجماعات الارهابية للقيام بمثل هذه الاعمال داخل ايران، كمثال بارز للسلوك التخريبي لهذا النظام.
ولفتت الرسالة الي المعلومات الواردة علنيا حول مخططات السعودية للتخريب في الاقتصاد الايراني وكذلك اغتيال مسؤولين ايرانيين عبر استئجار الارهابيين، واضافت، ان هذه تعد جانبا من اجراءات اكبر للسعودية لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة حيث ينبغي علي العالم ان يقف امامها.
ونوهت الرسالة الي جرائم السعودية في العدوان علي اليمن والمجازر التي تطال شعبه البريء وارتكاب جرائم لا حصر لها ضد هذا الشعب المظلوم، مؤكدة بانه علي المجتمع العالمي ارغام هذا البلد (السعودية) علي وقف جرائم حربها وان تحملها السمؤولية تجاه ذلك.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

ايران

السعودية

الامم المتحدة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

طهران: السعودية تخطط لاعمال تخريبية امنية واقتصادية في ايران

معظم المشاهدات

عراقجی: سنعطی فرصة لأوروبا لكن صبرنا لن یستمر الي ما لا نهایة

عراقجی: سنعطی فرصة لأوروبا لكن صبرنا لن یستمر الي ما لا نهایة

لاريجاني: علي الحكومات الاسيوية التحرك نحو تنفيذ المعاهدات النقدية

لاريجاني: علي الحكومات الاسيوية التحرك نحو تنفيذ المعاهدات النقدية

لاریجانی: الصهاینة والقوي الكبري هم العنصر الاساس للازمات الاقلیمیة والعالمیة

لاریجانی: الصهاینة والقوي الكبري هم العنصر الاساس للازمات الاقلیمیة والعالمیة

عراقجي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين إيران والجزائر

عراقجي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين إيران والجزائر

وزير الطاقة: إيران وروسيا تحولان الحظر الي فرص

وزير الطاقة: إيران وروسيا تحولان الحظر الي فرص

أحدث الأخبار

بوتين يؤكد مرة علي حفظ الاتفاق النووي

بوتين يؤكد مرة علي حفظ الاتفاق النووي

اختيار ابو مهدي المهندس شخصية العام للمقاومة

في مهرجان افلام المقاومة بطهران..

اختيار ابو مهدي المهندس شخصية العام للمقاومة

طهران: السعودية تخطط لاعمال تخريبية امنية واقتصادية في ايران

في رسالة وجهتها الي مجلس الامن الدولي..

طهران: السعودية تخطط لاعمال تخريبية امنية واقتصادية في ايران

باكستان تدعو لاستكمال خط انبوب الغاز مع ایران

باكستان تدعو لاستكمال خط انبوب الغاز مع ایران

ایران تطالب بادانة عالمیة لتصریحات بومبیو اللامسؤولة والاستفزازیة

فی رسالة الي مجلس الامن الدولی..

ایران تطالب بادانة عالمیة لتصریحات بومبیو اللامسؤولة والاستفزازیة

موضوعات مرتبط