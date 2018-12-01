طهران: السعودية تخطط لاعمال تخريبية امنية واقتصادية في ايران

وجاء في رسالة وجهتها الممثلية الايرانية الي رئيس مجلس الامن الدولي وامين عام منظمة الامم المتحدة بتوقيع السفير الايراني اسحاق آل حبيب، هنالك وثائق كافية تثبت بان السعودية تخطط في الوقت الحاضر لتنفيذ اعمال تخريبية امنية واقتصادية في ايران.

وفي هذا الصدد اشارت الرسالة الي تصريحات المسؤولين السعوديين بجر المواجهة الي داخل ايران، ودعم النظام السعودي لبعض الجماعات الارهابية للقيام بمثل هذه الاعمال داخل ايران، كمثال بارز للسلوك التخريبي لهذا النظام.

ولفتت الرسالة الي المعلومات الواردة علنيا حول مخططات السعودية للتخريب في الاقتصاد الايراني وكذلك اغتيال مسؤولين ايرانيين عبر استئجار الارهابيين، واضافت، ان هذه تعد جانبا من اجراءات اكبر للسعودية لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة حيث ينبغي علي العالم ان يقف امامها.

ونوهت الرسالة الي جرائم السعودية في العدوان علي اليمن والمجازر التي تطال شعبه البريء وارتكاب جرائم لا حصر لها ضد هذا الشعب المظلوم، مؤكدة بانه علي المجتمع العالمي ارغام هذا البلد (السعودية) علي وقف جرائم حربها وان تحملها السمؤولية تجاه ذلك.

انتهي ** 2342

