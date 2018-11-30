بحث سبل مزيد من تنمية العلاقات الايرانية الهندية

وبحث السفير علي جغيني و وي جي كولكه خلال لقائهما اليوم الجمعة سبل الاستفادة من الطاقات الجديدة والواسعة لدي البلدين في مختلف القطاعات لتنمية التعاون الاقتصادي الثنائي.

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