بحث سبل مزيد من تنمية العلاقات الايرانية الهندية

نيودلهي / 30 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - بحث السفير الايراني ووكيل وزارة الخارجية الهندية سبل مزيد من تنمية العلاقات بين البلدين علي كافة المستويات.
وبحث السفير علي جغيني و وي جي كولكه خلال لقائهما اليوم الجمعة سبل الاستفادة من الطاقات الجديدة والواسعة لدي البلدين في مختلف القطاعات لتنمية التعاون الاقتصادي الثنائي. انتهي ** 1837
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