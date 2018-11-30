بحث سبل مزيد من تنمية العلاقات الايرانية الهندية

نيودلهي / 30 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - بحث السفير الايراني ووكيل وزارة الخارجية الهندية سبل مزيد من تنمية العلاقات بين البلدين علي كافة المستويات.

وبحث السفير علي جغيني و وي جي كولكه خلال لقائهما اليوم الجمعة سبل الاستفادة من الطاقات الجديدة والواسعة لدي البلدين في مختلف القطاعات لتنمية التعاون الاقتصادي الثنائي.
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بحث سبل مزيد من تنمية العلاقات الايرانية الهندية

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