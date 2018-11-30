في تغريدة له علي موقع تويتر حول الأزمة اليمنية؛

ظريف: الخطة الإيرانية هي الخيار الوحيد الذي يمكن الوثوق به

طهران/30 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف' خلال تغريدة له علي موقع تويتر حول أزمة الحرب اليمنية والكوارث البشرية الناجمة عن جرائم السعودية في اليمن وإلقاء اللائمة علي الجمهورية الإسلامية من قبل هذا البلد أكد، 'ان خطة إيران ذات البنود الأربعة لا زالت الخيار القويم الوحيد الذي يمكن الوثوق به'.

وكتب ظريف اليوم الجمعة في تغريدة له عبر حسابه الخاص علي موقع تويتر، 'لقد أشرت الي هذه الخطة خلال ملاحظاتي في شهر نيسان/أبريل 2015 بالتزامن مع بداية الأزمة اليمنية، واليوم وبعد تفاقم المعاناة البشرية وتفشي الجرائم الحربية غير المعلن عنها علي يد التحالف ضد اليمني بقيادة السعودية وحلفاء أميركا والمحاولات للتغطية علي هذه الجرائم عبر إثارة التهم الخاوية والتي لا أساس لها من الصحة ضد إيران، ما زالت الخطة الإيرانية ذات البنود الأربعة هي الخيار القويم الوحيد الذي يمكن الوثوق به'.
علما بأن ظريف خلال رسالة له في العام 2015 الي بان كي مون أمين الأمم المتحدة آنذاك، حذر بشأن الأوضاع في اليمن وأكد ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتقد بضرورة تبني الحل غير العسكري لهذا النزاع مضيفا، ان الحل الوحيد لإرساء السلام والإستقرار في اليمن هو توفير ظروف يتسني في ظلها لكافة الأحزاب اليمنية ومن دون أي تدخل أجنبي، تشكيل حكومة وطنية متحدة وشاملة ومن أجل تحقيق هذا الهدف المنشود، تؤمن الجمهورية الإسلامية بانه من الضروري تكريس كافة الجهود لا سيما إجراءات الأمم المتحدة في إطار ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الدولية كما يلي :-
1- وقف إطلاق النار والإنهاء السريع لكافة الهجمات العسكرية الأجنبية
2- إرسال المساعدات الإنسانية (والطبية) بصورة فورية ومستمرة الي الشعب اليمني
3- إستئناف الحوار الوطني اليمني-اليمني، برعاية الشعب اليمني وبمشاركة ممثلي كافة الأحزاب والفئات السياسية والشرائح المجتمعية في هذا البلد
4- تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة في اليمن
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ظريف: الخطة الإيرانية هي الخيار الوحيد الذي يمكن الوثوق به

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