اليابان مستعدة للتعاون مع إيران

وخلال لقائه اليوم الجمعة، سفير الجمهورية الإسلامية لدي اليابان 'مرتضي رحماني موحد' أكد واكاميا أهمية النهوض بالعلاقات البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين مؤكدا استعداد مجلس النواب الياباني لدعم العلاقات بين البلدين لا سيما علي أعتاب الذكري التسعين لإقامة العلاقات السياسية بين البلدين.

وفيما تقدم بالشكر للدعوة الموجهة له لزيارة طهران، عبر عن أمله في القيام بهذه الزيارة خلال العالم المقبل.

من جانبه، أشار السفير الإيراني لدي اليابان الي لقاءاته مع المسؤولين اليابانيين بما في ذلك رؤساء البرلمانين ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية اليابانية-الإيرانية مؤكدا علي دور برلماني البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية.

وقدم رحماني موحد خلال هذا اللقاء، الدعوة الرسمية لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي 'حشمت الله فلاحت بيشة' الي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الياباني 'كنجي واكاميا' لزيارة إيران.

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