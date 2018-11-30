6000 أسير فلسطيني يفتقدون كل أشكال التضامن

وأضاف 'أسري فلسطين' بأن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي أقرتها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ومعاملة الأسري معاملة إنسانية وتوفير حقوقهم ومستلزماتهم، ولا يلتزم بتطبيق أي منها ورغم ذلك يصمت العالم علي انتهاك الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات مما شجعه علي الاستمرار في هذا النهج، والتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون.

واعتبر الناطق الإعلامي للمركز 'رياض الأشقر' في تصريح وصل مراسل ارنا أن قضية الأسري من أهم القضايا التي نتجت عن الصراع مع الاحتلال وبالتالي تحتاج الي كل صوت حر وشريف لإسنادهم والتضامن معهم وفضح حقيقة الاحتلال الذي يرتكب الجرائم بحقهم، مستطرداً بان هذا التضامن غير موجود سواء في الموقف العربي أو الدولي الا بشكل بسيط جداً وعلي الصعيد العملي لا يتوفر أدني أشكال التضامن .

وأكد بأن الاحتلال يعتقل (6000) أسير فلسطيني في ظل ظروف غاية في السوء، ويرتكب بحقهم كل أشكال الانتهاك والتضييق و سوء المعاملة ، ولا يوفر لهم ادني الحقوق التي نصت عليها المواثيق الانسانية، اضافة الي استخدام كل أساليب التعذيب النفسي والجسدي بحقهم خلال فترة التحقيق، وهم يحتاجون بالفعل إلي التضامن معهم محلياً وعربياً ودولياً من اجل أن يسمع العالم كله بمعاناتهم .

وأشار 'الأشقر' الي أن الاحتلال ضاعف من عمليات الاعتقال بشكل كبير جدا منذ بداية انتفاضة القدس، حيث نفذ حملات اعتقال بالجملة، مما شكل حالة من الاستنزاف البشري للشعب الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية، حيث بلغت حالات الاعتقال منذ اندلاعها حتي اليوم ما يقارب من (21) الف حالة اعتقال، وهذه الاعتقالات لا تتوقف.

منوهاً الي ان الاعتقالات لم تقتصر علي فئة معينة بل طالت كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني، حيث وصلت حالات الاعتقال بين الأطفال القاصرين منذ اكتوبر 2015 ما يزيد عن (4500) طفل، لا يزال منهم (280) خلف القضبان عدد منهم جرحي، بينما بين النساء بلغت حوالي (650) حالة، و لا يزال منهن (52) أسيرة في سجون الاحتلال بينهن جريحات وقاصرات ومريضات. كما لا تزال ادارات سجون الاحتلال تمارس سياسة الموت البطيء بحق الأسري بإهمال علاجهم من خلال المماطلة في متابعة الحالات الصحية وتحديدا المزمنة منها، ما أدي الي زيادة نسبة الخطورة علي حياتهم ، وخاصة عشرات الاسري الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسرطان و مشاكل القلب وضمور العضلات والكلي وضغط الدم والشلل الكلي أو الجزئي والأعصاب، حيث أصبحت بعض الحالات غير قابلة للعلاج ما يهدد حياتها بالموت في أي لحظة، وهو ما أدي لارتفاع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية إلي 217 أسيرا. كما أساءت سلطات الاحتلال استخدام قانون الاعتقال الإداري واستخدمته كأسلوب للعقاب الجماعي في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين في ظل انعدام إثباتات تشرع استمرار اعتقالهم لفترات طويلة، حيث وصلت أعداد القرارات الادارية منذ 3 أعوام فقط الي (4000) قرار .

وأكد 'الاشقر' بان الأسري في كافة السجون يعانون من انتهاكات لا حصر لها في ظل تنكر الاحتلال للمواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسري وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يتعامل معهم الاحتلال بعدوانية واضحة، و يتفنن في ابتداع الأساليب التي تنكد عليهم حياتهم، وفي الوقت الحالي يشكو الأسري من نقص حاد في الملابس والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة مع دخول فصل الشتاء القارص البرودة ، الأمر الذي يعرضهم إلي الإصابة بالأمراض الكثيرة التي يسببها البرد والرطوبة، والتي تلازمهم سنوات بعد رحيل الشتاء . ويعاني الأسري كذلك من عمليات التفتيش المتكررة لغرفهم بشكل مفاجئ وفي أوقات متأخرة ، وما يرافقها من تفتيش واعتداء بالضرب والشتم والاستفزاز وقلب محتويات الغرف ومصادرة الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية، وخاصة في فصل الشتاء حيث يفرض الاحتلال عليهم المكوث في البرد خلال ساعات .

ودعا 'مركز أسري فلسطين' في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والسياسية إلي تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتضامن مع الفلسطينيين والضغط علي الاحتلال لوقف النزيف البشري المستمر بحملات الاعتقال المتصاعدة والزام الاحتلال بتوفير حقوق الاسري ووقف الهجمة الشرسة بحقهم .

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