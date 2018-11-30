القوة البحرية تهدف الي تعزيز تماسك دبلوماسية البلاد

وأكد حسني مقدم اليوم الجمعة خلال تصريحاته قبيل خطبة صلاة الجمعة في مدينة قم المقدسة (وسط)، ان البحرية الإيرانية وتلبية لأوامر سماحة قائد الثورة الإسلامية، قد وضعت موضوع المقاومة ومواجهة الأعداء والذود ليلا نهارا عن الحدود المائية للبلاد علي جدول أعمالها مضيفا، ان هذه القوة باتت تتمتع اليوم بأعلي مستويات الإقتدار العسكري وقوة الردع وانها تعمل علي إنجاز مهامها بصورة جيدة حول محور الولاية وتدافع عن المصالح والموارد الوطنية للبلاد في المياه الإقليمية والحرة في المنحدر القاري.

وصرح، ان الجيش قد حقق تقدمات جيدة في مجال تصنيع الغواصات بما في ذلك الحاق غواصتين الي أسطول القوة البحرية، قادرة علي إنجاز المهمات والعمليات المباغتة ضد العدو تحت المياه.

وأضاف حسني مقدم، ان القوة البحرية وعبر الإعتماد علي قدراتها الذاتية وخبراءها الكفوءين والواعين تمتلك القدرة علي إنجاز مهمات ستراتيجية علي بعد ألفي كيلومتر من الحدود المائية والمياه الساحلية في خليج عدن والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والصين كما انها ستقوم بانجاز مهمات قريبا في المحيط الأطلسي.

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