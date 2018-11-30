ناطق باسم حماس: مواقف ايران تعزز صمود الشعب الفلسطيني والتطبيع خطيئة

غزة/ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا- أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس أن قرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتبني شهداء وجرحي مسيرات العودة يعزز صمود الشعب الفلسطيني في مجابهة الاحتلال والمشاريع الصهيو امريكية .

وأضاف برهوم في حديث لمراسل ارنا ' أن مواقف ايران كثيرة تجاه فلسطين وتحديدا قطاع غزة'، أملا من الدول العربية والاسلامية الوقوف كموقف ايران الداعم والحر والنبيل تجاه فلسطين وغزة المحاصرة للاستمرار في عملية الدفاع وانهاء الاحتلال.
وقال: ' نتمني أن يتم تقوية هذه النماذج العربية والاسلامية المعززة لصمود الشعب الفلسطيني حتي نشكل تحدي كبير لكل متطلبات المرحلة التي تفرض علينا مشاريع اسرائيلية وامريكية خطيرة علي كل المنطقة برمتها'.
وطالب الناطق باسم حركة حماس منظمة الأمم المتحدة التي أعلنت عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن تتخذ مواقفا وقرارات فعلية وعاجلة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمته علي جرائمه والعمل علي إنصاف الشعب الفلسطيني والوقوف إلي جانبه.
وأضاف'يجب أن يكون هذا التضامن يوما لرد مظلومية الشعب الفلسطيني واستحداث أكبر حالة تغير في المزاج العالمي الشعبي والرسمي ورد الحقوق الفلسطينية'.
وطالب برهوم بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل بعض الدول العربية والإسلامية، معتبرا التطبيع خطيئة كبيرة بحق الشعب الفلسطيني وهو ليس خطرا علي فلسطين فحسب بل يشكل خطرا علي كل أحرار العالم .
واعتبر برهوم أن مزيدا من التطبيع في المنطقة سوف يشجع الاحتلال علي المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات وسوف يجمل وجه الاحتلال امام العالم .
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ناطق باسم حماس: مواقف ايران تعزز صمود الشعب الفلسطيني والتطبيع خطيئة

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