إيران تبحث مع الفاتيكان سبل تعزيز التعاون الإعلامي

روما/30 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- التقي السفير الإيراني لدي الفاتيكان حجة الإسلام 'طه هاشمي' عميد دائرة الإتصالات في الفاتيكان 'باولو روفيني' وبحث معه سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين.

وأشار هاشمي خلال هذا اللقاء الي دور وسائل الإعلام في إنتشار الروحانية والمبادئ الأخلاقية في العالم بوصفها أهم متطلبات العصر الراهن معتبرا المهمة الأكبر لوسائل الإعلام المنتسبة الي الحكومات الدينية تتمثل في التصدي لخطر إستهداف الإعتقاد بالله سبحانه وتعالي.
كما أشار الي الظروف التي يتمتع بها أتباع الأقليات الدينية لا سيما المسيحيين في الجمهورية الإسلامية، والتي غير القابلة للمقارنة مع الدول الأخري مؤكدا ان تسجيل الحقائق وتقديمها (الي الرأي العام) يعد من المهام الرئيسة لوسائل الإعلام؛ الأمر الذي يتم تجاهله في يومنا الراهن في ظل الأجواء الضبابية التي تسودها الأنباء المغلوطة.
ودعا هاشمي عميد دائرة الإتصالات في الفاتيكان لزيارة إيران بهدف التعرف علي الظروف الحقيقية في الجمهورية الإسلامية لا سيما ظروف الأقليات الدينية سيما أتباع المسيحية.
من جانبه، اعتبر روفيني الدور الرئيس لوسائل الإعلام هو تسليط الضوء علي القواسم المشتركة بين الأديان وتعزيز الحوار بينها وذلك بهدف مواجهة الأفكار والعقائد الرامية الي النيل من الله والدين في سبيل معارضة الآخرين ومعاداتهم.
وأكد، ضرورة تعزيز الحوار بين قادة الأديان مشددا علي الدور بالغ الأهمية الذي تلعبه وسائل الإعلام في تحقيق هذا المنشود.
وفيما رحب عميد دائرة الإتصالات في الفاتيكان باقتراح السفير الإيراني لزيارة الجمهورية الإسلامية، أكد ان بعض وسائل الإعلام تعتبر نفسها أكثر قوة وأفضل من الآخرين علي صعيد الفضاء الإفتراضي ومن أجل إثبات أفضليتها باتت تعمل علي خلق الأعداء (الافتراضيين) مؤكدا ضرورة كسر هذه الهيمنة الإعلامية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضي.
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إيران تبحث مع الفاتيكان سبل تعزيز التعاون الإعلامي

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