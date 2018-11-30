أرضية الوحدة وعزة المسلمين تمهدت في ظل ولاية الفقيه

وأضاف أبوترابي فرد خلال خطبة صلاة الجمعة في طهران، ان الإستكبار العالمي ونظام الهيمنة قد تلقي وسيبقي يتلقي صفعات عديدة من جانب وحدة المسلمين.

وأشار الي أسبوع التعبئة، قائلا ان قوات التعبئة الشعبية في إيران والعراق وسوريا واليمن وفلسطين وبعبارة أخري في العالم بأسره باتت صامدة باقتدار بوجه عالم الإستكبار تحت القيادة الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية.

وأكد أبوترابي فرد علي الدور المصيري للوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية مشددا ان بتعبير قائد الثورة الإسلامية، 'الوحدة الوطنية والإنسجام الإسلامي' مبدأ ضروري يؤكد عليه الدين والقرآن الكريم والأئمة المعصومون عليهم السلام.

إنتهي**أ م د** 1837

