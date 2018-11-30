داعش يعدم 5490 شخصا في سوريا

وقال المرصد في بيان له ان المرصد وثق خلال الشهر الـ 53 من إعلان تنظيم داعش لـ “دولة الخلافة”، تنفيذ التنظيم 16 عملية إعدام في الأراضي السورية، حيث نفذ عمليات الإعدام في دير الزور ومحافظة إدلب، خلال الفترة الممتدة بين الـ 29 من تشرين الأول / أكتوبر الفائت والـ 29 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، من العام ذاته.

واضاف البيان ان المرصد وثق إعدام 8 مواطنين سوريين بينهم طفلان و4 مواطنات، بينما أعدم 8 من مقاتلي الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية. ليرتفع إلي 5490 من المدنيين والمقاتلين وعناصر القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها وعناصر تنظيم داعش ، ممن أعدمهم التنظيم بمناطق سيطرته في الأراضي السورية، خلال 53 شهراً علي إعلانه عن “خلافته” في 29 / 6 / 2014 وحتي فجر اليوم 29 / 11 / 2018 .

وصرح البيان : فقد بلغ 3084 مواطناً مدنياً بينهم 128 طفلاً و180 مواطنة عدد الذين أعدمهم تنظيم داعش رمياً بالرصاص، أو بالنحر أو فصل الرؤوس عن الأجساد أو الرجم أو الرمي من شاهق أو الحرق في محافظات دمشق وريف دمشق ودير الزور والرقة والحسكة وحلب وحمص وحماة، من ضمنهم 3 مجازر نفذها التنظيم في محافظات دير الزور وحلب وحماة، بينهم الناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان سامي جودت الرباح “أبو إسلام”، كما أعدم التنظيم أكثر من 930 مواطناً من العرب السنة من أبناء عشيرة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، و223 مواطناً مدنياً كردياً قتلهم التنظيم بإطلاق نار وبالأسلحة البيضاء في مدينة عين العرب (كوباني) وقرية برخ بوطان بالريف الجنوبي للمدينة، و46 مواطناً مدنياً أعدمهم التنظيم في قرية المبعوجة التي يقطنها مواطنون من الطوائف الاسماعيلية والسنية والعلوية بالريف الشرقي لمدينة سلمية، وذلك حرقاً وذبحاً وبإطلاق النار من قبل عناصر تنظيم داعش، و85 بينهم 10 أطفال و8 مواطنات، من عوائل مسلحين موالين للحكومة وقوات الدفاع الوطني أعدمهم التنظيم في منطقة البغيلية بمدينة دير الزور.

كما بلغ 460 عدد مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وقوات سوريا الديمقراطية الذين أعدمهم تنظيم داعش ، بعد ما استطاع أسرهم، نتيجة الاشتباكات التي تدور بين التنظيم والفصائل المذكورة أو اعتقلهم علي الحواجز التي نشرها التنظيم في المناطق التي يسيطر عليها.

كذلك أعدم التنظيم 586 من عناصره، بعضهم بتهمة “الغلو والتجسس لصالح دول أجنبية والعمالة للتحالف الصليبي ومحاولة الفرار والتولي يوم الزحف ومحاولة الانشقاق” وغالبيتهم أعدموا بعد اعتقالهم من التنظيم إثر محاولتهم العودة إلي بلدانهم، وبتهمة “الزنا” ومن ضمنهم عنصر نسائي.

كما أعدم التنظيم 1358 من ضباط وعناصر القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها وذلك بعدما تمكن من أسرهم في معاركه مع القوات الحكومية أو القي القبض عليهم علي حواجزه في المناطق التي يسيطر عليها. وجنديان من القوات التركية أعدمهما التنظيم عبر “حرقهما” بعد أسرهما في ريف حلب الشمالي الشرقي.

انتهي ** 1837

