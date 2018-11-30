وزير الطاقة: إيران وروسيا تحولان الحظر الي فرص

موسكو/30 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد وزير الطاقة 'رضا اردكانيان' ان إيران وروسيا من شأنهما أن تحولان أنواع الحظر الأميركي المفروض علي البلدين الي فرص فريدة لتعزيز التعاون الثنائي.

وأضاف اردكانيان اليوم الجمعة في تصريح للمراسلين قبيل مغادرة روسيا، انه عبر الإعتماد علي طاقات الموارد البشرية والطبيعية الجيدة في إيران وروسيا، وبفضل الإرادة المتوفرة لدي قادة البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، من الممكن بالتأكيد استثمار الحظر كفرصة قصوي.
وفي جانب آخر من حديثه، أشار أردكانيان الي الإتفاق مع الجانب الروسي حول موعد اقامة اللجنة الإقتصادية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في طهران في النصف الثاني من شهر شباط/فبراير المقبل.
كما لفت اردكانيان الي انه تمت خلال زيارته الي روسيا مناقشة مجالات التعاون والقرارات المتخذة خلال الإجتماعات التي انعقدت بين الجانبين خلال لقاءه نظيره الروسي 'الكسندر نوفاك' ووزير شؤون شمال القوقاز الروسي 'سيرغي تشيبوتاريوف'.
كما نوه اردكانيان الي الاتفاق مع وزير شؤون شمال القوقاز حول إقامة الإجتماع الثاني لـ'آفاق التعاون بين إيران وشمال القوقاز' قريبا في إيران.
وأكد ان الإجتماعين يتيحان فرصا جيدة لوضع اللمسات الأخيرة علي بعض الإتفاقيات قيد الإبرام بين إيران وروسيا في مختلف المجالات بما في ذلك تعزيز السياحة وإلغاء التأشيرات بين البلدين وكذلك العقود ذات الصلة بانشاء محطة حرارية لتوليد الكهرباء في إيران وإنشاء مشاريع محطات الدورة المركبة في منطقة شمال القوقاز.
وتابع، انه تمت كذلك خلال هذه الزيارة مناقشة مواضيع الزراعة العابرة للحدود وتعزيز التعاون في المجال الزراعي بين البلدين وإستيراد بعض السلع والمنتجات الغذائية من روسيا وكذلك النهوض بالتعاون بين البلدين في مجال النقل السككي وتسيير رحلات مباشرة بين البلدين.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

اقتصاد

رضا اردكانيان

الحظر

موسكو

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الطاقة: إيران وروسيا تحولان الحظر الي فرص

معظم المشاهدات

غواصتان من طراز غدير تدخلان الخدمة في اسطول بحرية الجيش الايراني

غواصتان من طراز غدير تدخلان الخدمة في اسطول بحرية الجيش الايراني

نائب وزير الدفاع : اطلاق 3 اقمار صناعية الي الفضاء قريبا

نائب وزير الدفاع : اطلاق 3 اقمار صناعية الي الفضاء قريبا

العميد سلامي: القوي الشيطانية بزعامة اميركا آيلة الي الزوال

العميد سلامي: القوي الشيطانية بزعامة اميركا آيلة الي الزوال

انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للمشاورات السياسية بين ايران والجزائر

انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للمشاورات السياسية بين ايران والجزائر

عراقجی: مستقبل الاتفاق النووی رهن بتحقق تعهدات اوروبا

خلال لقائه نائب وزیر خارجیة بلجیكا

عراقجی: مستقبل الاتفاق النووی رهن بتحقق تعهدات اوروبا

أحدث الأخبار

وزير الطاقة: إيران وروسيا تحولان الحظر الي فرص

وزير الطاقة: إيران وروسيا تحولان الحظر الي فرص

اسلام اباد تطالب بتعزيز علاقات شاملة مع طهران

وزير الخارجية الباكستاني :

اسلام اباد تطالب بتعزيز علاقات شاملة مع طهران

عراقجي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين إيران والجزائر

عراقجي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين إيران والجزائر

عدد المواطنين البحرينيين الذين تم سحب جنسياتهم وصل إلي 794

منظمة سلام :

عدد المواطنين البحرينيين الذين تم سحب جنسياتهم وصل إلي 794

عراقجی: سنعطی فرصة لأوروبا لكن صبرنا لن یستمر الي ما لا نهایة

عراقجی: سنعطی فرصة لأوروبا لكن صبرنا لن یستمر الي ما لا نهایة

موضوعات مرتبط