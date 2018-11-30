وزير الطاقة: إيران وروسيا تحولان الحظر الي فرص

وأضاف اردكانيان اليوم الجمعة في تصريح للمراسلين قبيل مغادرة روسيا، انه عبر الإعتماد علي طاقات الموارد البشرية والطبيعية الجيدة في إيران وروسيا، وبفضل الإرادة المتوفرة لدي قادة البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، من الممكن بالتأكيد استثمار الحظر كفرصة قصوي.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار أردكانيان الي الإتفاق مع الجانب الروسي حول موعد اقامة اللجنة الإقتصادية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في طهران في النصف الثاني من شهر شباط/فبراير المقبل.

كما لفت اردكانيان الي انه تمت خلال زيارته الي روسيا مناقشة مجالات التعاون والقرارات المتخذة خلال الإجتماعات التي انعقدت بين الجانبين خلال لقاءه نظيره الروسي 'الكسندر نوفاك' ووزير شؤون شمال القوقاز الروسي 'سيرغي تشيبوتاريوف'.

كما نوه اردكانيان الي الاتفاق مع وزير شؤون شمال القوقاز حول إقامة الإجتماع الثاني لـ'آفاق التعاون بين إيران وشمال القوقاز' قريبا في إيران.

وأكد ان الإجتماعين يتيحان فرصا جيدة لوضع اللمسات الأخيرة علي بعض الإتفاقيات قيد الإبرام بين إيران وروسيا في مختلف المجالات بما في ذلك تعزيز السياحة وإلغاء التأشيرات بين البلدين وكذلك العقود ذات الصلة بانشاء محطة حرارية لتوليد الكهرباء في إيران وإنشاء مشاريع محطات الدورة المركبة في منطقة شمال القوقاز.

وتابع، انه تمت كذلك خلال هذه الزيارة مناقشة مواضيع الزراعة العابرة للحدود وتعزيز التعاون في المجال الزراعي بين البلدين وإستيراد بعض السلع والمنتجات الغذائية من روسيا وكذلك النهوض بالتعاون بين البلدين في مجال النقل السككي وتسيير رحلات مباشرة بين البلدين.

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