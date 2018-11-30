عراقجي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين إيران والجزائر

وأضاف عراقجي اليوم الجمعة في حوار لمراسل إرنا من الجزائر العاصمة، ان أفريقيا لطالما كانت ولازالت تشكل أحد المجالات الهامة علي صعيد السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية منوها الي انه يوجد ثمة اختلاف بين شمال أفريقيا وأفريقيا السوداء لكن كلاهما موطن إهتمام للجمهورية الإسلامية.

وأضاف عراقجي ان زيارته الي الجزائر جاءت بهدف المشاركة في الجولة السابعة من الحوارات السياسية لإيران والجزائر التي تنعقد بصورة مستمرة ومنتظمة. وأوضح، نحن بوصفنا بلدين صديقين يمتلكان علاقات وثيقة، نعمل علي طرح وجهات نظرنا السياسية فيما يخص القضايا الدولية والإقليمية والتشاور حولها مع بعضنا الآخر واستعراض القضايا المعنية بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية من أجل إزالة العقبات علي هذا الصعيد وتوسيع نطاق العلاقات أكثر فأكثر.

وأكد عراقجي ضرورة إستمرار الحوار مع دول صديقة كالجزائر في المجال الإقتصادي قائلا، ان العلاقات التجارية بين البلدين جارية لكنها ليست في المستوي المأمول مشيرا الي انه تقرر إجراء مزيد من التشاورات بهدف إيجاد المزيد من الحلول لتعزيز التجارة بين البلدين.

واوضح ، ان إيران والجزائر كلاهما من أعضاء الأوبك (منظمة الدول المصدرة للبترول) ومن الدول المنتجة للنفط مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما في شتي المجالات بما في ذلك السيطرة علي سوق النفط وأسعاره مضيفا، ان البلدين في حال اختبار سياسات إقتصادية جديدة للحد من الإعتماد علي النفط وزيادة المنتجات الوطنية وإستخدام العملات المحلية.

وفيما يخص مواقف الجزائر حيال القضايا ذات الصلة بايران بما في ذلك الإتفاق النووي، قال عراقجي ان البلدين يتمتعان بتعاون ثقافي جيد مع بعضهما الآخر علي نطاق واسع لكن الموضوع الأكثر أهمية هو تعاون البلدين في المجال السياسي مؤكدا ان الحكومة الجزائرية لطالما كانت ولا زالت داعمة للإتفاق النووي مع إيران حتي الآن وعلي الرغم من إنسحاب أميركا منه.

وتابع بالقول، انه تم تقديم تقرير الي أمين عام وزارة الخارجية الجزائري عن المباحثات الإيرانية-الأوروبية للحفاظ علي الإتفاق النووي كما تم إجراء حوارات تفصيلية معه حول القضايا الإقليمية وأضاف، بما ان الجزائر تقع في قلب الأزمات بشمال أفريقيا وإيران في قلب الأزمات بالشرق الأوسط، فقد تناول الإجتماع كذلك مجموعة من القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك للبلدين.

وفيما يخص سياسات الجزائر حيال القضايا الإقليمية والدولية أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية اعتقاده بان الجزائر تتبني نمطا دبلوماسيا يتسم بالحكمة والوعي مضيفا ان الحفاظ علي الأمن والإستقرار في ظل هذه الظروف المضطربة ليس بالأمر السهل وان إيران تواجه ظروفا مماثلة لأن بعض جيرانها باتوا يتسببون بافتعال بعض المشاكل وهي تواجه مشكلة الإرهاب مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع الجزائر في مختلف المواضيع لا سيما التشاور في المجال السياسي.

إنتهي**أ م د** 1837

