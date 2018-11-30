عراقجی: سنعطی فرصة لأوروبا لكن صبرنا لن یستمر الي ما لا نهایة

وأضاف عراقجی الیوم الجمعة فی تصریح لمراسل إرنا فی الجزائر العاصمة انه بسبب حساسیة الموضوع، لا یستطیع تأیید كل ما یتداول من أنباء حول الدول المستضیفة لهذه الآلیات المالیة لأوروبا لأن الأمیركان یسعون وراء إغلاق كافة الأبواب وانهم شرعوا من الآن، بممارسة الضغوط علي الدول التی تبذل جهودا لإنشاء هذه الآلیات.

واكتفي عراقجی بالإشارة الي هذه الفقرة فیما یخص الآلیات المالیة وهی 'ان الإتحاد الأوروبی لم یقدم لحد الآن أی حل تطبیقی للتداول مع إیران لكن، بما اننا علي علم بمسار الجهود الأوروبیة، فنعتقد بأنه ینبغی إعطاء الأوروبیین المزید من الفرصة ،مع هذا لن تستمر هذه المهلة الي ما لا نهایة بالتأكید'.

وفیما یتعلق بالمنافع المترتبة علي الإتفاق النووی لإیران أضاف، ان منافع إیران من الإتفاق النووی لا تقتصر علي المصالح الإقتصادیة بل تشتمل كذلك علي المصالح السیاسیة ومصالح أخري وطالما یوفر هذا الاتفاق مصالح إیران فانها ستبقي فیه مؤكدا، 'اننا لم نتوصل لحد الآن الي ما یؤدی بنا لقطع الأمل تماما من الإتفاق النووی'.

وتابع مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة فی ذات السیاق: نحن نعتقد بأن هذا الإتفاق یتضمن ثمة طاقات (كامنة) من الممكن توظیفها مضیفا، ان الإتفاق النووی أدي الي فرض العزلة علي أمیركا مما أدي الي جلب دعم المجتمع الدولی لإیران؛ الأمر الذی یعد قیما جدا بحذ ذاته.

وأكد فی الوقت نفسه، ان المصالح الإقتصادیة لإیران المترتبة علي الإتفاق النووی قد شهدت تضاؤلا شدیدا جراء الحظر الأمیركی المفروض لكن الأوروبیین باتوا یسعون لإیجاد حلول تعویضیة.

وأشار الي ان المباحثات جاریة عن كثب مع الأوروبیین وكذلك مع روسیا والصین بوصفهم الأعضاء الآخرین فی الإتفاق النووی وقد انعقدت سلسلة من الإجتماعات رفیعة المستوي علي صعید الخبراء مع هذه البلدان كما ان اللقاءات والإجتماعات الثنائیة مستمرة معها.

وحول تاثیر الحظر الامیركی علي ایران قال عراقجی ان الحظر الامیركی لیس بالحدث الجدید لان ایران وقرابة 40 عاما تواجه مثل هذا الحظر وانها تعرف الان جیدا كیف ان تشق طریقها الي الامام مؤكدا ان ایران ومنذ 40 عاما ورغم الحظر الامیركی اصبحت اكثر اقتدارا.

وشدد عراقجی، ان إیران لن تجری أیة مفاوضات مع أمیركا بوصفها بلدا إنتهك تعهداته وإنسحب من الإتفاق الذی أیده ودعمه العالم برمته مؤكدا انها لیست مستعدة للتراجع عن موقفها أو ان تقدم أی تنازل لأمیركا.

إنتهی**أ م د** 1837

