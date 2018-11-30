منظمة دولية: جرحي غزة يواجهون مخاطر صحية قد تدمر حياتهم

وقالت منظمة اطباء بلاحدود ، في بيان لها امس الخميس: 'العدد الكبير من جرحي العيارات النارية في غزة ذوي الإصابات المعقدة والخطيرة، يفوق قدرة النظام الصحي علي الاستجابة لها'.

وأضافت: 'ستؤدي هذه الجروح إلي إعاقات جسدية ترافق الكثيرين طوال حياتهم، فيما قد تكون نتيجة الالتهابات البتر أو حتي الوفاة'.

و'أطباء بلا حدود' هي منظمة مساعدات إنسانية دولية غير حكومية تتخذ من مدينة جنيف في سويسرا مقرًّا لها.

وحثت المنظمة في بيانها السلطات 'الإسرائيلية' علي 'تسهيل وصول وعمل جميع مقدمي الرعاية الصحية في غزة'.

كما ناشدت دول المنطقة والعالم المبادرة وتقديم التمويل لمستشفيات القطاع.

وقال بيان المنظمة الدولية: 'تتكشف الآن وبالحركة البطيئة فصول أزمة صحية في غزة، مع ارتفاع الاحتياجات المتراكمة للجرحي الذين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال التظاهرات'.

وذكرت 'أطباء بلا حدود' أنها قدمت العلاج لـ 3117 جريحا ما بين 30 آذار و31 تشرين الأول الماضي.

وقالت: إن بيانات وزارة الصحة الفلسطينية تشير إلي إصابة 5866 جريحا بالرصاص الحي في سيقانهم، 'ونتيجة لذلك يعاني 50 في المائة منهم من كسور مفتوحة، فيما يعاني كثيرون آخرون من ضرر بالغ في الأنسجة الرخوة'.

وأضافت: 'هذه الإصابات حرجة وخطيرة، ولا تشفي بسرعة، وتشير خطورتها وعدم توفر العلاج الملائم في النظام الصحي المشلول في غزة، إلي ارتفاع خطر الالتهاب لا سيما لدي مصابي الكسور المفتوحة'.

وأكدت المنظمة الدولية أنها 'زادت قدراتها في غزة ثلاثة أضعاف'، لكنها أضافت مستدركة: 'إلا أن حجم الاحتياجات هائل'.

وأكمل البيان: 'تفتقر غزة حاليا إلي إمكانية تشخيص التهابات العظام، إلا أن منظمة أطباء بلا حدود ـ ومن خلال خبرتها ـ تتوقع أن نحو 25 في المائة من مصابي الكسور حصلت لديهم التهابات، مع احتمال أن يكون الرقم الفعلي أكبر بكثير'.

وأضاف: 'هذا يعني أن من بين 3000 مصاب بكسور مفتوحة، أكثر من 1000 شخص من سكان غزة يعانون من هذه الالتهابات'.

وأوضحت المنظمة أن نسبة كبيرة من هؤلاء الجرحي سيحتاجون إلي جراحة تقويمية من نوع ما كي تلتئم إصاباتهم جيدا، إلا أن الالتهابات غير المعالجة سوف تحول دون ذلك.

وقال البيان: 'هذا العبء يفوق قدرة النظام الصحي في غزة بوضعه الحالي وإثر سنوات الحصار العشر التي تركته ضعيفا'.

وذكرت المنظمة أن الاستجابة الملائمة لعلاج هؤلاء الجرحي ستكلف 'عشرات ملايين اليوروهات'، مضيفة: 'يجب تأمين هذا التمويل علي وجه السرعة'.

ونقل البيان عن ماري إليزابيث إنجريس، رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في فلسطين، قولها: 'أن يُترك آلاف الجرحي ليداووا جراحهم بأنفسهم هو أمر يعافه الضمير، لا سيما عندما يكون العلاج في متناول يد عالمنا'.

‎ومنذ نهاية آذار الماضي، ينظم الفلسطينيون مسيرات سلمية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحلتة بغرض المطالبة بفك الحصار.

وواجهت 'إسرائيل' هذه المسيرات بعنف، حيث استشهد أكثر من 220 فلسطينيا.

وبحسب وزارة الصحة في غزة؛ فإن عدد الجرحي الذين دخلوا المشافي يبلغ 12879 شخصا، 45.7 في المائة منهم أصيبوا بالرصاص الحي.

وأضافت الوزارة في بيان سابق، أن ما نسبته 49.6 % من الجرحي أصيبوا في أطرافهم السفلية، و8.2 % في الرأس والرقبة.

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