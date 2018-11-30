لاريجاني: علي الحكومات الاسيوية التحرك نحو تنفيذ المعاهدات النقدية

وفور وصوله الي طهران بعد مشاركته في الاجتماع الحادي عشر للجمعية العامة للبرلمانات الاسيوية في اسطنبول، وفي تصريح صحفي ادلي به حول نتائج الزيارة، اعتبر لاريجاني ان تركيز عمل اتحاد البرلمانات الاسيوي هو التعاون الاقتصادي وقال، ان مقترحات جيدة قد طرحت خلال الاجتماع بهذا الصدد حيث ينبغي علي الحكومات التحرك نحو تنفيذها ومن اهمها المعاهدات النقدية والتعاون المصرفي.

واضاف، انه وبعد تنفيذ الحظر الاميركي ضد العديد من الدول بدا الكثير من الدول بالتفكير للبحث عن سبل اخري للتعامل حيث تبحث الان جديا حول المعاهدات المالية بين الدول الاسيوية.

كما اشار الي محادثاته التي اجراها مع نظيريه التركي والروسي حول مختلف القضايا ومنها التعاون الاقتصادي والاستثمارات.

انتهي ** 2342

