لاريجاني: علي الحكومات الاسيوية التحرك نحو تنفيذ المعاهدات النقدية

طهران / 30 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
اكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني بانه علي الحكومات الاسيوية التحرك نحو تنفيذ المعاهدات المالية والتعاون المصرفي.

وفور وصوله الي طهران بعد مشاركته في الاجتماع الحادي عشر للجمعية العامة للبرلمانات الاسيوية في اسطنبول، وفي تصريح صحفي ادلي به حول نتائج الزيارة، اعتبر لاريجاني ان تركيز عمل اتحاد البرلمانات الاسيوي هو التعاون الاقتصادي وقال، ان مقترحات جيدة قد طرحت خلال الاجتماع بهذا الصدد حيث ينبغي علي الحكومات التحرك نحو تنفيذها ومن اهمها المعاهدات النقدية والتعاون المصرفي.
واضاف، انه وبعد تنفيذ الحظر الاميركي ضد العديد من الدول بدا الكثير من الدول بالتفكير للبحث عن سبل اخري للتعامل حيث تبحث الان جديا حول المعاهدات المالية بين الدول الاسيوية.
كما اشار الي محادثاته التي اجراها مع نظيريه التركي والروسي حول مختلف القضايا ومنها التعاون الاقتصادي والاستثمارات.
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لاريجاني

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المعاهدات النقدية

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لاريجاني: علي الحكومات الاسيوية التحرك نحو تنفيذ المعاهدات النقدية

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