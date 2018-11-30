رئيسا برلماني ايران وتركيا يؤكدان علي تحقيق 30 مليار دولار للتبادل التجاري

انقرة / 30 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
اكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ورئيس البرلمان التركي بينالي يلدريم علي ضرورة تحقيق الهدف المنشود للتبادل التجاري بين البلدين وهو 30 مليار دولار.

وخلال لقائه نظيره التركي علي هامش الاجتماع الحادي عشر للجمعية العامة للبرلمانات الاسيوية في اسطنبول اعتبر لاريجاني ايران وتركيا شريكين اقتصاديين مهمين في المنطقة وقال، ان كلا البلدين بحاجة للتعاون المتبادل في ظروف الحظر والضغوط.
ووصف استخدام اميركا للدولار كسلاح بانه تصرف دنيء جدا واضاف، ان قيام اميركا بهذا الاجراء قد جعل جميع الدول تفكر باستخدام عملاتها الوطنية في التبادل التجاري.
ولفت رئيس مجلس الشوري الاسلامي الي ان اميركا تسعي لالهاء دول المنطقة بشؤونها الداخلية والعمل عبر خلق الفوضي الامنية لهدر طاقات هذه الدول واضاف، انه ومنذ اعوام طويلة تعاني دول افغانستان والعراق وسوريا وليبيا من اضطراب الامن وان اميركا كامنة وراء كل ذلك.
واكد لاريجاني بان اميركا ومن خلال خلق الفوضي الامنية في المنطقة تسعي لتسييد الكيان الصهيوني وهذا هو الهدف من وراء صفقة القرن وللاسف ان بعض الدول في المنطقة قد طاطات الراس امام هذا الكيان المزيف، إما لانها لم تدرك هدف اميركا وإما لكونها ذليلة خانعة.
واكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي بان الهاء دول المنطقة ادي الي نسيان القضية الفلسطينية.
يتبع ** 2342



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ايران وتركيا

لاريجاني

بينالي يلدريم

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رئيسا برلماني ايران وتركيا يؤكدان علي تحقيق 30 مليار دولار للتبادل التجاري

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