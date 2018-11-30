مساعد قائد فيلق 'القدس' للحرس الثوري:

الخزانة الاميركية تحولت الي غرفة حرب اقتصادية ضد ايران

شهكرد / 30 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
اعلن مساعد الشؤون التنسيقية لقائد فيلق 'القدس' التابع للحرس الثوري العميد اصغر صبوري بان وزارة الخزانة الاميركية تحولت الي غرب حرب اقتصادية ضد ايران بحيث ينشط 300 شخص فيها بهذا الصدد.

وفي كلمة القاها مساء الخميس في مصلي 'الامام الخميني (رض)' في مدينة شهركرد مركز محافظة جهامحال وبختياري (وسط) تكريما لذكري الشهداء، قال العميد صبوري، انه وبغية مواجهة الحظر والحرب النفسية المعادية، يتوجب انشاء مقرات اقتصادية وتفعيل غرف حرب اقتصادية ضد العدو.
واضاف، انه ينبغي في الحرب الاقتصادية انشاء مقرات لمواجهة الحظر وان تقوم الحكومة والمسؤولون الاقتصاديون بانشطة اوسع لان ايران تمتلك امكانيات اقتصادية عالية بحيث ان 40 بالمائة من طاقات البلاد الاقتصادية هي الان فاعلة.
وفي جانب اخر من حديثه اكد العميد صبوري بان جبهة المقاومة اليوم في سوريا والعراق ولبنان واليمن هي المنتصرة في الساحة وينبغي تثبيت هذه الانتصارات واضاف، ان الاميركيين كانوا بصدد تنفيذ مؤامرة كبري خلال الانتخابات في العراق الا انهم فشلوا واعلنوا فانهم هزموا فيها وفي سوريا كانت التيارات الارهابية والتكفيرية تسيطر علي 80 بالمائة من مساحة سوريا يوما ما الا ان 3 بالمائة فقط من الارض السورية في ادلب هي الان تحت تصرف الجماعات المسلحة.
انتهي ** 2342



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الخزانة الاميركية تحولت الي غرفة حرب اقتصادية ضد ايران

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