الخزانة الاميركية تحولت الي غرفة حرب اقتصادية ضد ايران

وفي كلمة القاها مساء الخميس في مصلي 'الامام الخميني (رض)' في مدينة شهركرد مركز محافظة جهامحال وبختياري (وسط) تكريما لذكري الشهداء، قال العميد صبوري، انه وبغية مواجهة الحظر والحرب النفسية المعادية، يتوجب انشاء مقرات اقتصادية وتفعيل غرف حرب اقتصادية ضد العدو.

واضاف، انه ينبغي في الحرب الاقتصادية انشاء مقرات لمواجهة الحظر وان تقوم الحكومة والمسؤولون الاقتصاديون بانشطة اوسع لان ايران تمتلك امكانيات اقتصادية عالية بحيث ان 40 بالمائة من طاقات البلاد الاقتصادية هي الان فاعلة.

وفي جانب اخر من حديثه اكد العميد صبوري بان جبهة المقاومة اليوم في سوريا والعراق ولبنان واليمن هي المنتصرة في الساحة وينبغي تثبيت هذه الانتصارات واضاف، ان الاميركيين كانوا بصدد تنفيذ مؤامرة كبري خلال الانتخابات في العراق الا انهم فشلوا واعلنوا فانهم هزموا فيها وفي سوريا كانت التيارات الارهابية والتكفيرية تسيطر علي 80 بالمائة من مساحة سوريا يوما ما الا ان 3 بالمائة فقط من الارض السورية في ادلب هي الان تحت تصرف الجماعات المسلحة.

انتهي ** 2342

