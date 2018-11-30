لاريجاني: الصهاينة والقوي الكبري هم العنصر الاساس للازمات الاقليمية والعالمية

انقرة / 30 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
اعتبر رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني، الصهاينة والقوي الكبري بانهم العنصر الاساس للازمات الاقليمية والعالمية.

وفي كلمة القاها الخميس خلال الاجتماع الحادي عشر للجمعية العامة للبرلمانات الاسيوية المنعقد في اسطنبول اعتبر لاريجاني اثارة الازمات ورعاية الارهاب من قبل الكيان الصهيوني والقوي الكبري بانها تمنع النمو الاقتصادي في اسيا، مؤكدا بان الفوضي الامنية في بعض المناطق الاسيوية تعد نتيجة لمحاولاتهم.
واضاف، انه وبعد نهاية الحرب الباردة، قامت اميركا بتفعيل آلية الحظر واستخدام الاداة الاقتصادية، واليوم وبعد اثارة العديد من الحروب في العراق وافغانستان وسوريا وليبيا واليمن، قد تعرضت للكثير من الدول الاسيوية بالحظر او الغطرسة الاقتصادية.
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لاريجاني

الازمات

الصهاينة والقوى الكبرى

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لاريجاني: الصهاينة والقوي الكبري هم العنصر الاساس للازمات الاقليمية والعالمية

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