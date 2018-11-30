ایران وروسیا تؤكدان علي تطویر العلاقات فی اطار الاتحاد الاوراسی

موسكو / 30 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
اكد وزیر الطاقة الایرانی رضا اردكانیان وامین عام الاتحاد الاقتصادی الاوراسی تیكران ساركسیان، علي المزید من تطویر العلاقات فی اطار الاتفاق الاخیر بین ایران والاتحاد.

واكد وزیر الطاقة الایرانی بان مجلس الشوري الاسلامی یتابع بجدیة نص الاتفاقیة الاخیرة الموقعة بین ایران والاتحاد الاوراسی واعرب عن امله بان یتم عبر تنفیذ الاتفاقیة توفیر ارضیات تجارة السلع والخدمات بین ایران والدول الخمس الاعضاء فی الاتحاد الاورواسی وهی روسیا وكازاخستان وبیلاروسیا وارمینیا وقرغیزیا.
من جانبه اعرب الجانب الروسی عن سروره لابرام الاتفاقیة بین ایران والاتحاد الاقتصادی الاوراسی، مؤكدا علي الالتزام بالتوافق الحاصل فی اطار الاتفاقیة،
وقدم عرضا لمسار المصادقة علي الاتفاقیة فی البرلمانات ذات الصلة.
ویزور وزیر الطاقة الایرانی موسكو، بصفته رئیس الجانب الایرانی فی اللجنة الاقتصادیة الایرانیة الروسیة المشتركة، لاجراء التنسیق اللازم لعقد الاجتماع الخامس عشر لهذه اللجنة.
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ایران وروسیا تؤكدان علي تطویر العلاقات فی اطار الاتحاد الاوراسی

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