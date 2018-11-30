عراقجی: اوروبا طرحت افكارا جدیدة بشان الآلیة المالیة

وفی حوار اجرته معه وكالة 'كیودو' الیابانیة قال عراقجی، انه خلال المحادثات مع الاطراف الاوروبیة تم طرح افكار وسبل جدیدة من ضمنها الارتباط مع ادارة الالیة وتسجیلها فی اوروبا.

وقال مساعد الخارجیة، اننا نعلم بان اوروبا تعانی من الضغط الامیركی لفرض العزلة علي ایران ولكن من المهم جدا الحفاظ علي الاتفاق النووی بین ایران والاطراف الاخري.

واشار الي ان المزایا الاقتصادیة للاتفاق النووی قد انخفضت لایران واضاف، انه لو استمر هذا الوضع فان الاتفاق یقترب من الموت وان جهود اوروبا سوف لن تنفع لحراسته.

واعتبر ان القرار فی هذا الصدد هو علي عاتق اوروبا واضاف، انه علي الاتحاد الاوروبی ضمان التعامل التجاری مع ایران لان الوقت یمضی بسرعة وان صبرنا بدا ینفد.

واكد عراقجی بان ایران ورغم الحظر الامیركی قد عثرت دوما علي السبل اللازمة لتصدیر نفطها وان شكوك زبائن ایران التقلیدیین مثل الیابان التی اوقفت وارداتها لم یؤد الي تصفیر صادرات النفط الایرانیة.

وصرح مساعد الخارجیة الایرانیة بان ایران قد فقدت ثقتها بعملیة الحوار مع امیركا وتوصلت الي نتیجة مفادها ان لا امل فی استئناف محادثات جدیدة.

وقال عراقجی، انه علي الشركات الیابانیة فی هذه الظروف ان یكون فكرها خلاقا لمواصلة التجارة مع ایران وان تمتنع عن التحفظات غیر الضروریة.

واشاد بالیابان لدعمها والتزامها بالاتفاق النووی واضاف، ان قنوات الاتصال بین البلدین قائمة وان ضغوط امیركا لم تستطع وقف العلاقات العریقة بین الاصدقاء القدماء.

واكد عراقجی بان ایران تتوقع ان تستمر الیابان فی استیراد النفط والتجارة مع ایران و'ان لا تستسلم للضغوط الامیركیة.

انتي ** 2342

