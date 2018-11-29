فی تصریح لمراسل ارنا؛

قائد بحریة الجیش : لن نسمح للشیطنة فی مضیق هرمز

طهران / 29 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – اكد قائد القوة البحریة لجیش الجمهوریة الاسلامیة 'الامیرال حسین خانزادی'، ان مضیق هرمز یشكل ممرا ستراتیجیا للطاقة فی العالم؛ قائلا فی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم الخمیس : لن نسمح لأحد ان یقوم بالشیطنة فی هذه المنطقة.

واضاف الامیرال خانزادی، ان مضیق هرمز یشهد یومیا عملیات نقل 17 ملیون برمیل من النفظ یومیا؛ مؤكدا ان ایران ورغم الحظر الامریكی لكنها تدأب دوما علي حمایة الامن فی هذه المنطقة ولن تسمح لای كان القیام بمحاولات الشیطنة لزعزعة الوضع الامنی هناك.
وشدد القائد العسكری الایرانی بالقول : نحن متواجدون فی مضیق هرمز بكل قوة وحزم؛ مضیفا ان منطقتی مضیق هرمز فی الخلیج الفارسی وبحر عمان تخضعان لمراقبة الجمهوریة الاسلامیة وتعد من اكثر المناطق البحریة امنا فی العالم.
وتابع الامیرال خانزادی، ان 57 قطعة بحریة تابعة لسلاح البحر الایرانی ابحرت حتي الیوم الي خلیج عدن لمرافقة السفن التجاریة وحمایة خطوط الاتصال المائیة للبلاد.
كما اكد قائد بحریة الجیش ان عملیة مرافقة السفن التجاریة من قبل هذه القوة لاتقتصر علي منطقة الخلیج الفارسی وانما امتدت الي المحیط الهندی وخلیج عدن والمنطقة التی تعد وفق تقییم المجتمع الدولی ضمن المناطق البحریة الساخنة.
وفیما نوّه باستمرار عملیة مرافقة السفن طالما اقتضت الضرورة علي ذلك، شدد الامیرال خانزادی ان الحظر لن یؤثر علي عملیة حمایة السفن التجاریة اطلاقا.
وتابع ان معظم بلدان العالم تبحر تحت رعایة 'التحالف' فی خلیج عدن، لكن ایران ترفع رایة الجمهوریة الاسلامیة هناك بكل سیادیة واستقلال ومن دون الرضوخ لسیطرة ای نوع من التحالفات.
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