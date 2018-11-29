وزير الطاقة يناقش مشاكل التجار الايرانيين في روسيا

وطالب رجال الاعمال الايرانيون في هذا اللقاء بإزالة العقبات من مسار النقل السككي والتبادل البحري والغاء الدول الوسيطة في مجال صادرات السلع الايرانية الي روسيا، وتنظيم عمليات التصدير وفق المعايير والجودة العالية في هذا الاطار.

وفيما نوّه بدور المجالس التجارية الهام لمتابعة القضايا ذات الصلة، قال وزير الطاقة بنهاية الاجتماع : ساطرح القضايا المطروحة وسابذل جهدي لحلها؛ معربا عن تقديره لمشاركة الجانب الروسي في هذا الاجتماع.

و وصل وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان الي العاصمة الروسية موسكو امس الاربعاء، بوصفه رئيس اللجنة التجارية المشتركة بين ايران وروسيا، لمناقشة الارضيات المناسبة لعقد الدورة الخامسة عشرة لاجتماع اللجنة في طهران.

انتهي ** ح ع

