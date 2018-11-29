وزير الطاقة يناقش مشاكل التجار الايرانيين في روسيا

موسكو / 29 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – التقي وزير الطاقة 'رضا اردكانيان' اليوم الخميس في موسكو باعضاء المجلس التجاري الايراني – الروسي، واستعرض معهم المشاكل المتعلقة بمسار تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وطالب رجال الاعمال الايرانيون في هذا اللقاء بإزالة العقبات من مسار النقل السككي والتبادل البحري والغاء الدول الوسيطة في مجال صادرات السلع الايرانية الي روسيا، وتنظيم عمليات التصدير وفق المعايير والجودة العالية في هذا الاطار.
وفيما نوّه بدور المجالس التجارية الهام لمتابعة القضايا ذات الصلة، قال وزير الطاقة بنهاية الاجتماع : ساطرح القضايا المطروحة وسابذل جهدي لحلها؛ معربا عن تقديره لمشاركة الجانب الروسي في هذا الاجتماع.
و وصل وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان الي العاصمة الروسية موسكو امس الاربعاء، بوصفه رئيس اللجنة التجارية المشتركة بين ايران وروسيا، لمناقشة الارضيات المناسبة لعقد الدورة الخامسة عشرة لاجتماع اللجنة في طهران.
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وزير الطاقة يناقش مشاكل التجار الايرانيين في روسيا

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